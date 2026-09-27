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Romy Fournier, arbitre
Romy Fournier, arbitre (@Ligue Méditerranée)

Romy Fournier arbitrera la rencontre OL Lyonnes - Toulouse FC

  • par Enzo Catolino

    • OL Lyonnes connaît le corps arbitral qui dirigera la rencontre face à Toulouse le 3 octobre. Un match qui se tiendra dans le cadre de la quatrième journée D1. C'est Romy Fournier qui commandera la rencontre.

    Romy Fournier a été désignée par la Fédération pour arbitrer le duel entre OL Lyonnes et Toulouse. L'affiche de la quatrième journée de D1 se déroulera le samedi 3 octobre à 18 heures, trois jours après la réception de Chelsea en Ligue des champions. Elle sera aidée par ses assistantes Claire Dewost et Violette Le Chevert. Manon Floret Bossoreille se chargera d'annoncer les remplacements et le temps additionnel. Victoria Beyer et Hamid Guenaoui ont été désignés pour officier à la vidéo. Le délégué de la rencontre sera Karim Sabri, accompagné de Frédéric Sussey comme adjoint.

    Fournier et OL Lyonnes, comme un air de déjà vu

    Après avoir arbitré cinq fois les Rhodaniennes la saison dernière, Romy Fournier est désormais une habituée. L'officielle de 33 ans était au sifflet lors de la victoire (8-0) en demi-finales des play-offs face au FC Nantes, en Coupe de France face à Saint-Étienne (6-0) et Marseille (5-1), ainsi qu'en Première Ligue, contre Strasbourg (5-0) et Fleury (3-0). Après la Coupe d'Europe, les Lyonnaises se concentreront sur le championnat avec l'ambition de dérouler comme sur les trois premières sorties.

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