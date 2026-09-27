Pour leur deuxième match de la trêve, Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) seront remplaçants. Coup d'envoi à 18 heures.

L'un attend de faire ses débuts, l'autre a eu le droit à cet honneur en milieu de semaine. La Ligue des nations se poursuit et occupe une grande partie de la trêve internationale. Cela permet à Felix Bacher et à Mads Bidstrup de se familiariser avec leur sélection. Ce dimanche, l'Autrichien et le Danois affronteront respectivement le Kosovo et le Pays de Galles à partir de 18 heures.

Bacher pour une première, Bidstrup vise une deuxième sélection

Les deux Lyonnais seront tous les deux sur le banc, ce qui est une première pour le défenseur. Il était hors de la feuille de match contre Israël jeudi (succès 3-1). L'ancien d'Estoril pourrait vivre sa première avec son pays si Ralf Rangnick le lance en cours de partie. Le milieu de terrain, lui, était justement entré en jeu pour sa première cape lors du revers 3-2 au Danemark. Il espère évidemment revivre la même chose, avec la victoire au bout, ce 27 septembre.

Rappelons que dans le même temps, la France U18 avec Adil Hamdani conclut le Tournoi de Limoges avec un duel face au Japon, toujours à 18 heures. En cas de résultat positif, les Bleuets remporteraient la compétition.