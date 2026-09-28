Un mois après les incidents qui ont entaché l'après-match entre l'OL et Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, l'UEFA a choisi de réduire la sanction de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, qui avait écopé de deux matchs de suspension ferme et de deux avec sursis, pourra jouer dès la prochaine journée européenne.
Avec tous ces matchs de qualification à disputer, la saison de l'OL a commencé bien tôt. Et cela semble si proche et si loin en même temps. L'élimination en barrages de Ligue des champions remonte déjà à un peu plus d'un mois et le club a depuis fait son deuil de cette absence de C1. Les joueurs de Paulo Fonseca ont d'ailleurs montré qu'ils avaient passé cette déception en lançant bien leur campagne de Ligue Europa à Anderlecht (victoire 2-1). Un match auquel n'était pas présent Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de l'OL. S'il a retrouvé sa place en Ligue 1, le Portugais doit purger trois matchs de suspension ferme et ne fera son retour que face à la Real Sociedad en novembre prochain.
Le Français disponible dès la prochaine journée
Cela fait suite aux incidents qui ont entaché l'après-match contre Fenerbahçe avec notamment les provocations de Mattéo Guendouzi. Ce dernier a vu l'UEFA se montrer plus clémente qu'en première instance. Suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis, l'ancien milieu de l'OM a vu sa sanction être réduite à un match ferme et deux avec sursis. Absent contre l'AS Roma lors de la première journée de Ligue des champions, Guendouzi sera donc disponible dès le prochain match face à Aston Villa.
Pitoyable
Fidèle a eux meme
Même s'il est sans doute un gros con et qu'il n'avait pas été très malin en hurlant allez l'om comme un débil a la fin du match, je n'avais pas trouvé qu'il avait fait grand chose pour prendre 4 matchs
J.F.ol..... Assez d'accord avec toi sur ce " produit "de l'Olympique du sud et sur la sanction après le gros avertissement de la première sentance .
Concernant les ultras il serait temps de passer des insultes au chambrage ! Rennes à été un avertissement...
Mais bon ...I have a dream....
Tu as raison JFOL. Dailleurs, la jurisprudence caillassage quasi-éborgnement d’un entraîneur voudrait que l’on ne sanctionne absolument rien en dessous du meurtre
Oh, regardez la valise de billets qui vole au-dessus du Léman en direction de Nyon, c'est beau !
Lamentable !
À qui se fier quand nos propres instances sont pourries à ce point ?
Le club de "Glandouzi" fait ce qu'il veut (bakshish ?). Il paraît qu'il est sous surveillance de l'UEFA, comme OL, OM, et d'autres sans doute.
La différence avec nous ? Nous, on respecte (à tort ?) l'encadrement imposé !
En se référant à cet allègement de la sanction de "Glandouz'" l'instance de m..de va-t-elle restituer la moitié de l'amende infligée à l'OL (108000€) et réduire de 2,5 jours la suspension d'Antonio Ferreira l'entraîneur des gardiens de l'OL ?
"FIFA", "UEFA", "FFF", "LFP" = Magouilles & Cie, Tricherie, Corruption, Enrichissements personnels, quasi-esclavage des joueurs dont la santé n'intéresse personne et j'en oublie certainement.
Allez, continuons gaiement, la vie est belle !
"Allez l'OL" !
La situation aurait pu totalement dégénérer suite à ses provocations.
Le message c'est "c'pas grave, on prend le risque".
GG l'UEFA.