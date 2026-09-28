Actualités
Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
Matteo Guendouzi lors d’OL – Fenerbahçe (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)

L'UEFA réduit la sanction de Guendouzi après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Un mois après les incidents qui ont entaché l'après-match entre l'OL et Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, l'UEFA a choisi de réduire la sanction de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, qui avait écopé de deux matchs de suspension ferme et de deux avec sursis, pourra jouer dès la prochaine journée européenne.

    Avec tous ces matchs de qualification à disputer, la saison de l'OL a commencé bien tôt. Et cela semble si proche et si loin en même temps. L'élimination en barrages de Ligue des champions remonte déjà à un peu plus d'un mois et le club a depuis fait son deuil de cette absence de C1. Les joueurs de Paulo Fonseca ont d'ailleurs montré qu'ils avaient passé cette déception en lançant bien leur campagne de Ligue Europa à Anderlecht (victoire 2-1). Un match auquel n'était pas présent Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de l'OL. S'il a retrouvé sa place en Ligue 1, le Portugais doit purger trois matchs de suspension ferme et ne fera son retour que face à la Real Sociedad en novembre prochain.

    Le Français disponible dès la prochaine journée

    Cela fait suite aux incidents qui ont entaché l'après-match contre Fenerbahçe avec notamment les provocations de Mattéo Guendouzi. Ce dernier a vu l'UEFA se montrer plus clémente qu'en première instance. Suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis, l'ancien milieu de l'OM a vu sa sanction être réduite à un match ferme et deux avec sursis. Absent contre l'AS Roma lors de la première journée de Ligue des champions, Guendouzi sera donc disponible dès le prochain match face à Aston Villa.

    à lire également
    Pavel Sulc avec l'OL
    Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été
    8 commentaires
    1. Valbranque
      Valbranque - lun 28 Sep 26 à 8 h 47

      Pitoyable

      Signaler
    2. Avatar
      ggs - lun 28 Sep 26 à 8 h 50

      Fidèle a eux meme

      Signaler
    3. J.F.ol
      J.F.ol - lun 28 Sep 26 à 8 h 52

      Même s'il est sans doute un gros con et qu'il n'avait pas été très malin en hurlant allez l'om comme un débil a la fin du match, je n'avais pas trouvé qu'il avait fait grand chose pour prendre 4 matchs

      Signaler
    4. Avatar
      olgoneforever - lun 28 Sep 26 à 9 h 02

      J.F.ol..... Assez d'accord avec toi sur ce " produit "de l'Olympique du sud et sur la sanction après le gros avertissement de la première sentance .
      Concernant les ultras il serait temps de passer des insultes au chambrage ! Rennes à été un avertissement...
      Mais bon ...I have a dream....

      Signaler
    5. Valbranque
      Valbranque - lun 28 Sep 26 à 9 h 12

      Tu as raison JFOL. Dailleurs, la jurisprudence caillassage quasi-éborgnement d’un entraîneur voudrait que l’on ne sanctionne absolument rien en dessous du meurtre

      Signaler
    6. OLVictory
      OLVictory - lun 28 Sep 26 à 9 h 21

      Oh, regardez la valise de billets qui vole au-dessus du Léman en direction de Nyon, c'est beau !

      Signaler
    7. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - lun 28 Sep 26 à 9 h 42

      Lamentable !

      À qui se fier quand nos propres instances sont pourries à ce point ?
      Le club de "Glandouzi" fait ce qu'il veut (bakshish ?). Il paraît qu'il est sous surveillance de l'UEFA, comme OL, OM, et d'autres sans doute.
      La différence avec nous ? Nous, on respecte (à tort ?) l'encadrement imposé !
      En se référant à cet allègement de la sanction de "Glandouz'" l'instance de m..de va-t-elle restituer la moitié de l'amende infligée à l'OL (108000€) et réduire de 2,5 jours la suspension d'Antonio Ferreira l'entraîneur des gardiens de l'OL ?
      "FIFA", "UEFA", "FFF", "LFP" = Magouilles & Cie, Tricherie, Corruption, Enrichissements personnels, quasi-esclavage des joueurs dont la santé n'intéresse personne et j'en oublie certainement.

      Allez, continuons gaiement, la vie est belle !

      "Allez l'OL" !

      Signaler
    8. Darn
      Darn - lun 28 Sep 26 à 10 h 15

      La situation aurait pu totalement dégénérer suite à ses provocations.
      Le message c'est "c'pas grave, on prend le risque".
      GG l'UEFA.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc avec l'OL
    Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été 10:18
    Adil Hamdani avec la France U18
    Tournoi de Limoges : pas de sacre pour Hamdani (OL) et les Bleuets 09:30
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    L'UEFA réduit la sanction de Guendouzi après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe 08:45
    Clément Chantome et Sylvain Wiltord (FRA) jouant le Coeur Padel à Roland-Garros
    Comment le padel a conquis les (ex)footballeurs, dont ceux de l’OL 08:00
    Felix Bacher lors d'OL - Le Havre
    OL - International : Bidstrup (Danemark) et Bacher (Autriche) n'ont pas joué 07:30
    Romy Fournier, arbitre
    Romy Fournier arbitrera la rencontre OL Lyonnes - Toulouse FC 27/09/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) sur le banc ce dimanche 27/09/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) appelée avec le Canada pour deux matchs amicaux 27/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté
    Lens un peu moins impacté que l'OL par la trêve internationale 27/09/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : début de saison en dents de scie pour les U16 27/09/26
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Une première historique entre l'OL et Crystal Palace 27/09/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Première Ligue : Jule Brand a le sens du collectif 27/09/26
    Ligue 1 : l'OL efficace de loin en ce début de saison 27/09/26
    OL : trois internationaux en piste ce dimanche 27/09/26
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    OL : deux défaites pour Šulc et les jeunes Portugais... Les résultats de samedi 27/09/26
    Slovaquie : soirée tranquille pour Dominik Greif (OL) de retour en sélection 27/09/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : intensité et rythme, les maîtres-mots de la trêve 27/09/26
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : déjà trois triplés pour les Lyonnaises cette saison 27/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut