Un mois après les incidents qui ont entaché l'après-match entre l'OL et Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, l'UEFA a choisi de réduire la sanction de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, qui avait écopé de deux matchs de suspension ferme et de deux avec sursis, pourra jouer dès la prochaine journée européenne.

Avec tous ces matchs de qualification à disputer, la saison de l'OL a commencé bien tôt. Et cela semble si proche et si loin en même temps. L'élimination en barrages de Ligue des champions remonte déjà à un peu plus d'un mois et le club a depuis fait son deuil de cette absence de C1. Les joueurs de Paulo Fonseca ont d'ailleurs montré qu'ils avaient passé cette déception en lançant bien leur campagne de Ligue Europa à Anderlecht (victoire 2-1). Un match auquel n'était pas présent Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens de l'OL. S'il a retrouvé sa place en Ligue 1, le Portugais doit purger trois matchs de suspension ferme et ne fera son retour que face à la Real Sociedad en novembre prochain.

Le Français disponible dès la prochaine journée

Cela fait suite aux incidents qui ont entaché l'après-match contre Fenerbahçe avec notamment les provocations de Mattéo Guendouzi. Ce dernier a vu l'UEFA se montrer plus clémente qu'en première instance. Suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis, l'ancien milieu de l'OM a vu sa sanction être réduite à un match ferme et deux avec sursis. Absent contre l'AS Roma lors de la première journée de Ligue des champions, Guendouzi sera donc disponible dès le prochain match face à Aston Villa.