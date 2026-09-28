Comment le padel a conquis les (ex)footballeurs, dont ceux de l’OL

La semaine passée s’est tenu le Lyon FIP Platinum Padel au Palais des Sports de Gerland. L’occasion pour d’anciennes figures de l’OL de montrer leur nouvelle appétence pour cette discipline qui fait fureur chez de nombreux retraités du football professionnel.

Ils poussent comme des petits pains ces dernières années. Eux, ce sont les complexes XXL, très souvent dans des zones d'activité, dédiés au sport à la mode : le padel. Après l'épisode des "jorky" (foot à 5) dans les années 2010, Lyon n'a pas échappé à ce phénomène avec des structures toutes plus imposantes les unes que les autres. Issu de l'Amérique latine et faisant fureur en Espagne depuis plus de vingt ans, le padel a connu une explosion en France, sous la coupe notamment d'anciens "footeux", tombés sous le charme de ce sport qui se joue en double. Les "Espagnols" comme Zinedine Zidane ou Robert Pires ont été piqués durant leur passage en Liga et le nouveau sélectionneur des Bleus l'a même importé dans le sud de la France avec la création de plusieurs complexes.

Entre Rhône et Saône, ils sont également nombreux à s'être retrouvés piqués par le phénomène. Les habitués de la All In Country à Décines ne sont désormais plus surpris de croiser un Maxime Gonalons terminant un énième match, même s'il a réduit la cadence. Anthony Lopes a lui investi avec Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione dans le All In Group qui exploite donc deux complexes au sein même d'OL Vallée. À l'OL, le padel s'est fait une place, notamment chez les retraités, comme l'ancien milieu et capitaine.

"Une vraie addiction"

Samedi, il n'a ainsi pas manqué le "Tournoi des Gones" organisé en marge des demi-finales du Lyon Platinum Padel, rendez-vous lyonnais au sein de la saison internationale. Maxime Gonalons n'était pas le seul ancien Lyonnais à avoir répondu à l'invitation. Cris, Pierre Laigle, Sidney Govou, Florent Balmont ou encore Éric Abidal étaient également de la partie. Un tournoi dans la joie et la bonne humeur, quand bien même l'esprit compétiteur reprend vite le dessus. C'est d'ailleurs ce qui avait conquis Christophe Jallet, une fois sa retraite actée en 2020.

Au détour d'un déplacement européen de l'OL, il avait confié que le padel "était devenu une vraie addiction. Je jouais au moins trois fois par semaine. C'est ludique et tu peux aussi vite progresser et prendre plus de plaisir". Ce côté accessible à tous, c'est avant tout ce qui fait la force de cette discipline, qu'on soit ancien joueur pro ou non. Bien plus que le tennis, "plus usant physiquement et mentalement". Des joueurs comme Steed Malbranque ou Sylvain Wiltord ont d'ailleurs fait la bascule pour le bien de leurs articulations, tout en gardant un esprit de compétition.

"Une bonne alternative, même pour ceux qui jouent encore"

À l'image du Tournoi des Gones organisé samedi matin au Palais des Sports de Gerland, de nombreuses réunions entre anciens sportifs et donc footballeurs de haut niveau fleurissent au cours de l'année. À Décines, la All In accueille notamment "All Star Tour" tandis que Frédéric Piquionne, membre d'OL Légendes, a lancé la 4PADEL Football Cup qui a réuni cette saison plus de 200 anciens joueurs professionnels de Ligue 1 à travers la France avec la victoire finale du duo Malbranque - Wiltord sous la Tour Eiffel.

Un engouement qui ne surprend pas l'Espagnol, naturalisé émirati, Inigo Jofre, demi-finaliste du Lyon FIP Platinum Padel cette année et qui a eu l'occasion de croiser plusieurs footballeurs espagnols lors de ses camps d'entraînement. "C'est une bonne alternative pour eux. Même en jouant encore, ça permet de garder du rythme notamment en vacances sans trop forcer et en prenant du plaisir." Car c'est avant tout le maître-mot pour ces anciens "footeux".