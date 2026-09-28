Tous deux remplaçants au coup d'envoi de Danemark - Pays de Galles et Autriche - Kosovo, Mads Bidstrup et Felix Bacher n'ont pas joué. Toutefois, leur sélection respective ont gagné leur match de Ligue des Nations.

La première cape attendra encore. Sélectionné pour la première fois avec l'Autriche, Felix Bacher a fait chou blanc sur les deux premières sorties de la trêve de sa sélection. Après avoir été laissé en dehors de la feuille de match contre Israel, le défenseur de l'OL a connu une petite avancée sur sa situation. Dimanche soir, il était bien sur la feuille mais a commencé la rencontre sur le banc contre le Kosovo. Il n'en est d'ailleurs pas sorti malgré le succès rapidement acquis par les hommes de Ralf Rangnick avec un score de 3-0 dès l'heure de jeu.

Ce ne fut pas suffisant pour le sélectionneur autrichien qui n'a pas touché à son arrière garde durant les 90 minutes. Attendant toujours sa première sélection, Felix Bacher a encore deux chances de l'honorer durant cette trêve de septembre : jeudi prochain en Irlande ou dimanche dans la deuxième opposition contre le Kosovo.

Un choc contre le Portugal pour le Danemark jeudi prochain

De première en sélection nationale, Mads Bidstrup l'a vécue dès le premier match de cette trêve. Rappelé après deux ans d'absence, le milieu lyonnais a pu goûter à sa première cape avec le Danemark pendant un quart d'heure contre la Norvège. Il aurait certainement aimé en connaître une deuxième devant son public, dimanche avec la réception du pays de Galles. Malheureusement, comme Felix Bacher, le numéro de l'OL a avant tout suivi la victoire des siens (2-0) sur le banc de touche, le duo Hojbjerg - Hjulmand jouant l'entièreté de la rencontre. Prochain rendez-vous jeudi également avec la réception du Portugal, avec la revanche contre les Gallois, dimanche prochain.