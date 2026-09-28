Devant s'imposer contre le Japon pour s'offrir le titre au tournoi de Limoges, l'équipe de France U18 s'est finalement inclinée (1-3) contre la nation nippone, sacrée après les trois matchs. Adil Hamdani et les Français terminent à la troisième place.

Cela reste un tournoi amical et anecdotique. Néanmoins, José Alcocer et ses joueurs auraient bien aimé inscrire leur nom au palmarès du tournoi de Limoges. Mais, comme il y a un an, c'est bien le Japon qui repart avec les honneurs avec six points pris en trois matchs. Pourtant, c'est bien une finale qui se tenait dimanche en fin d'après-midi sur la pelouse du stade de Beaublanc entre la nation nippone et l'équipe de France U18. Auteurs d'un nul et d'une victoire, les Bleuets avaient l'opportunité d'être sacrés, suite à la défaite surprise de l'Autriche un peu plus tôt dans la journée. Il fallait pour cela vaincre le Japon, objectif qui n'a pas été rempli (défaite 3-1).

82 minutes de jeu pour Hamdani

Titulaire pour la troisième fois de suite, Adil Hamdani a dû rapidement courir au score avec ses coéquipiers, suite à un premier but japonais dès la 5e minute. Le jeune joueur offensif de l'OL, qui a joué 82 minutes dans cette rencontre, a bien eu une occasion de ramener les deux équipes à 1-1 à la 20e. Mais c'était sans compter sur la défense japonaise qui a repoussé sa demi-volée sur la ligne. Malgré la domination française, c'est bien le Japon qui a pris le large en deuxième mi-temps (70e, 77e). Les Bleuets ont certes réduit le score (79e), mais avec ce revers, la France finit finalement à la troisième place de ce tournoi de Limoges.