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Abner lors de Strasbourg - OL
Abner lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Mercato : Abner (OL) ciblé par la Juventus Turin ?

  • par David Hernandez

    • À la recherche d'un latéral gauche durant l'été, la Juventus Turin avait notamment pensé à Nicolás Tagliafico, en cas de départ de Juan Cabal. La quête d'un renfort à gauche serait encore d'actualité pour l'hiver qui arrive avec également Abner et l'ancien Lyonnais Emerson dans la short-list.

    Toutes les parties n'auraient pas été contre. Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l'OL et Nicolás Tagliafico étaient plutôt sur la même longueur d'onde. À un an de la fin du contrat de l'Argentin, une séparation après quatre ans de bons et loyaux services était plutôt dans les tuyaux. Souhaitant se décharger d'un gros salaire, la direction lyonnaise avait vu d'un bon œil l'intérêt de la Juventus Turin ainsi que de l'Atlético de Madrid. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu et le latéral gauche est toujours à l'OL. Dans le Piémont, la faute revient au départ avorté de Juan Cabal vers l'Atalanta Bergame, condition sine qua non pour l'arrivée de l'Argentin.

    Des contacts déjà durant l'été ?

    La piste est-elle définitivement enterrée ? Pas forcément, à en croire la Corriere dello Sport qui assure que la Juve va faire de la recherche d'un latéral gauche une priorité durant l'hiver qui arrive. Tagliafico reste sur la short-list, lui qui n'aura plus que six mois de contrat, mais il n'est pas le seul. D'après le média italien, Abner fait lui aussi partie des profils, au même titre que l'ancien Lyonnais Emerson, d'autant plus que la Vielle Dame aurait pris contact avec l’entourage du Brésilien et avec l’OL à l’occasion du prêt de Loïs Openda cet été.

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