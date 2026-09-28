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Loïs Openda avec la Belgique (Photo by Daniel Bartel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL : Openda, Nakamura, Nartey... Quels internationaux jouent ce lundi ?

  • par Enzo Catolino
  • 2 Commentaires

    • La première semaine de trêve est déjà passée pour les Lyonnais et n'a pas été de tout repos pour les internationaux. Ce lundi, quatre Lyonnais vont disputer des matchs avec leur sélection.

    Beaucoup de matchs sont programmés pendant cette trêve pour les Lyonnais convoqués avec leur sélection. La première semaine a permis aux joueurs convoqués de disputer leur premier match durant cette trêve. Ils enchaînent cette semaine. Des matchs de Ligue des nations aux qualifications pour l'Euro U21, voici le programme détaillé joueur par joueur du jour.

    Loïs Openda (Belgique)

    Loïs Openda a fait son retour avec les Diables rouges durant cette trêve internationale après avoir manqué la Coupe du monde, pénalisé par sa saison difficile avec la Juventus. Le Belge était également de retour vendredi en Italie, où son équipe affrontait la Squadra Azzurra. Ce lundi, la Belgique reçoit les Bleus, pour le deuxième match de l'ère Zinédine Zidane.

    Belgique – France : 20 h 45 (J2 Ligue des Nations)

    Keito Nakamura (Japon)

    Keito Nakamura a fait son retour avec le Japon après la Coupe du monde aux États-Unis en étant immédiatement décisif jeudi, lors de la victoire face à l'Uruguay (3-1). Le Japon continue sa trêve internationale avec un match aujourd'hui face au Venezuela.

    Japon – Venezuela : 12 h 25 (Kirin Challenge Cup)

    Rémi Himbert (France U19)

    L'équipe de France U19 continue son tournoi en Croatie après avoir joué face à l'Italie vendredi. Deuxième match au programme pour Rémi Himbert, seul Lyonnais présent dans cette catégorie, face à la Croatie cet après-midi.

    France – Croatie : 15 h 30 (Tournoi Croatie)

    Noah Nartey (Danemark U21)

    Très peu utilisé par Paulo Fonseca cette saison, Noah Nartey s'est tout de même illustré en inscrivant déjà deux buts. Ses efforts lui ont permis d'être convoqué par la sélection U21 danoise. Il débute sa trêve aujourd'hui ce soir face à la Biélorussie, lors des qualifications à l'Euro U21.

    Danemark – Biélorussie : 18 h 30 (qualifications Euro U21)

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    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 28 Sep 26 à 11 h 58

      A noter que Nakamura est annoncé remplaçant contre le Venezuela, tout comme tous les autres titulaires habituels. Le coach fait une grande revue d'effectif

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 28 Sep 26 à 12 h 19

      tous nos joueurs font banquette en sélection , c'est bien ils ne se fatiguent pas .

      Signaler

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