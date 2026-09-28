À trois jours de se rendre à Décines, Chelsea a emmagasiné de la confiance en championnat. Dans le derby contre Arsenal, les joueuses de Sonia Bompastor l'ont emporté 1-0 grâce à un but d'Alyssa Thompson.

Un choc pour préparer une rencontre de Ligue des champions, bonne ou mauvaise chose ? Il faudra attendre mercredi soir pour le savoir, mais Chelsea a emmagasiné de la confiance en vue de son match contre OL Lyonnes. Quand les joueuses lyonnaises faisaient relâche ce week-end en Première Ligue, les ouailles de Sonia Bompastor avaient un derby à se coltiner à Stamford Bridge, dimanche. Dans un choc pour la course au titre en WSL, les Blues ont pris le meilleur sur leurs voisines londoniennes avec une courte victoire 1-0. Alyssa Thompson a été l'unique buteuse de la rencontre en trompant Anneke Borbe à la 39e minute.

Quatre anciennes Lyonnaises titulaires

En s'imposant dans ce derby, Chelsea remonte à la troisième place avec un troisième succès en quatre journées, à deux unités de Manchester City et une de Tottenham où évolue l'ancienne Lyonnaise Alice Sombath. Les anciennes Lyonnes étaient d'ailleurs en nombre dans le onze de départ de Chelsea dimanche avec Melvine Malard, Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan et Ellie Carpenter.