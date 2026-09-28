Actualités
Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
Rémi Himbert buteur avec l’équipe de France U18 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatie

  • par David Hernandez

    • Battue par l'Italie lors du premier match du tournoi amical organisé en Croatie, l'équipe de France U19 s'est bien rattrapée face au pays hôte. Remplaçant au coup d'envoi, Rémi Himbert a joué une demi-heure dans la victoire française (2-1).

    A défaut d'avoir du temps de jeu à l'OL avec le groupe professionnel, Rémi Himbert tente de reprendre du rythme en sélection. Retenu par Jean-Luc Vannuchi pour un tournoi en Croatie, l'attaquant lyonnais a d'abord été titulaire contre l'Italie et avait notamment provoqué un penalty. Malheureusement, les U19 français s'étaient inclinés contre leurs voisins italiens et avaient à coeur de se rattraper ce lundi. Opposée à la Croatie, pays hôte de ce tournoi amical, la France a relevé la tête avec un succès 2-1 à Dunjkovec.

    Un dernier match contre la Turquie jeudi

    Les buteurs français se nomment Milan Leccese qui avaient ouvert la marque à la 39e minute avant que Ilyas Azizi ne redonnent l'avantage aux Bleuets en toute fin de match (90e) après une égalisation croate à l'heure de jeu. Dans ce succès, Rémi Himbert n'a joué qu'une demi-heure, étant placé sur le banc au coup d'envoi. Il est entré juste après l'égalisation adverse, mais pourra encore espérer ouvrir son compteur but ce jeudi 1er octobre face à la Turquie (12h45), à Cakovec. Il sera ensuite temps de remettre le cap sur Lyon.

    à lire également
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Khalis Merah (OL) salue l’exploit de l’US Meyzieu en Coupe de France

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatie 18:28
    Le staff de l'OL avec Sonia Bompastor et Camille Abily
    Avant OL Lyonnes - Chelsea, Katoto s’exprime sur Bompastor et Abily 17:40
    OL Académie
    Première défaite pour la réserve d’OL Lyonnes, les U19 déroulent 16:50
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Khalis Merah (OL) salue l’exploit de l’US Meyzieu en Coupe de France 16:00
    Décisif, Athekame (OL) va "accrocher ce premier maillot" avec la Suisse 15:10
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    Keito Nakamura (OL) a pu souffler un peu lors de Japon - Venezuela 14:20
    Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
    Avant d'affronter OL Lyonnes, Chelsea s'offre le derby contre Arsenal 13:30
    L'arbitre espagnole Marta Huerta De Aza
    OL Lyonnes - Chelsea arbitrée par Marta Huerta De Aza 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : Openda, Nakamura, Nartey... Quels internationaux jouent ce lundi ? 11:50
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner (OL) ciblé par la Juventus Turin ? 11:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été 10:18
    Adil Hamdani avec la France U18
    Tournoi de Limoges : pas de sacre pour Hamdani (OL) et les Bleuets 09:30
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    L'UEFA réduit la sanction de Guendouzi après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe 08:45
    Clément Chantome et Sylvain Wiltord (FRA) jouant le Coeur Padel à Roland-Garros
    Comment le padel a conquis les (ex)footballeurs, dont ceux de l’OL 08:00
    Felix Bacher lors d'OL - Le Havre
    OL - International : Bidstrup (Danemark) et Bacher (Autriche) n'ont pas joué 07:30
    Romy Fournier, arbitre
    Romy Fournier arbitrera la rencontre OL Lyonnes - Toulouse FC 27/09/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) sur le banc ce dimanche 27/09/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) appelée avec le Canada pour deux matchs amicaux 27/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut