Battue par l'Italie lors du premier match du tournoi amical organisé en Croatie, l'équipe de France U19 s'est bien rattrapée face au pays hôte. Remplaçant au coup d'envoi, Rémi Himbert a joué une demi-heure dans la victoire française (2-1).

A défaut d'avoir du temps de jeu à l'OL avec le groupe professionnel, Rémi Himbert tente de reprendre du rythme en sélection. Retenu par Jean-Luc Vannuchi pour un tournoi en Croatie, l'attaquant lyonnais a d'abord été titulaire contre l'Italie et avait notamment provoqué un penalty. Malheureusement, les U19 français s'étaient inclinés contre leurs voisins italiens et avaient à coeur de se rattraper ce lundi. Opposée à la Croatie, pays hôte de ce tournoi amical, la France a relevé la tête avec un succès 2-1 à Dunjkovec.

Un dernier match contre la Turquie jeudi

Les buteurs français se nomment Milan Leccese qui avaient ouvert la marque à la 39e minute avant que Ilyas Azizi ne redonnent l'avantage aux Bleuets en toute fin de match (90e) après une égalisation croate à l'heure de jeu. Dans ce succès, Rémi Himbert n'a joué qu'une demi-heure, étant placé sur le banc au coup d'envoi. Il est entré juste après l'égalisation adverse, mais pourra encore espérer ouvrir son compteur but ce jeudi 1er octobre face à la Turquie (12h45), à Cakovec. Il sera ensuite temps de remettre le cap sur Lyon.