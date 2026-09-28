Double passeur décisif dans la victoire de la Suisse samedi, Zachary Athekame a parfaitement géré sa première sélection. Le latéral de l'OL a vécu une soirée rêvée contre la Macédoine du Nord.

Comme débuts, difficile de rêver mieux et ce n'est pas Zachary Athekame qui dira le contraire. Sur une forme positive avec l'OL, le latéral droit a été récompensé par une convocation avec la Suisse pour la trêve internationale de septembre. Une première depuis plus d'un an et qui s'est concrétisée par une première cape samedi face à la Macédoine du Nord. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le Lyonnais s'est montré à son aise, en délivrant deux passes décisives, même si l'une fait l'objet de discussions. Pas de quoi gâcher son plaisir, ni celui de son sélectionneur, Murat Yakin. "Il a l’envie d’aller de l'avant, de bonnes idées et un bon dynamisme. C'est un plaisir de regarder ces garçons jouer."

"J'ai beaucoup travaillé pour ce maillot"

Des paroles qui devraient logiquement ravir Zachary Athekame, qui vit un été plutôt faste entre son arrivée à l'OL et ces débuts avec la sélection suisse. L'aboutissement d'un long chemin qui l'avait vu quitter le centre de formation du Servette FC après trois saisons avant de rebondir. Alors, cette première sélection, le joueur rhodanien la savoure encore plus. "Pour mes débuts, je me suis senti bien. J'étais tranquille parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce moment. Yakin m'a dit de jouer calmement et avec la tête." Cela a débouché sur deux passes et un maillot collector : "ce maillot, je vais l'accrocher chez moi."