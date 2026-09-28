Titulaire et auteur d'une passe décisive lors du premier match de la Kirin Challenge Cup, Keito Nakamura a débuté sur le banc ce lundi face au Venezuela (2-1). Pour cette deuxième sortie, l'ailier de l'OL n'a joué qu'une vingtaine de minutes.

C'est ce qui s'appelle remodeler son onze. Ce lundi midi, Hajime Moriyasu avait choisi de faire tourner pour la deuxième sortie du Japon dans la Kirin Challenge Cup. Après un succès 3-1 contre l'Uruguay, la sélection nippone affrontait le Venezuela avec l'intention de prendre le large au classement de ce tournoi amical. Néanmoins, le large turnover n'a pas forcément aidé pendant une mi-temps et c'est finalement sur un but à la dernière seconde que le Japon a pris le meilleur (2-1) à Hiroshima. Avec une troisième rencontre contre l'Équateur jeudi, Moriyasu avait fait le choix de donner sa chance à tout le monde et donc de faire reposer ses titulaires, à l'image de Keito Nakamura.

Un dernier match jeudi avant de rentrer à Lyon

Passeur décisif contre l'Uruguay, l'ailier de l'OL a passé une grosse majorité de la rencontre sur le banc. Si Junya Ito ou encore Zion Suzuki sont entrés dès le retour des vestiaires, Nakamura a dû patienter jusqu'à la 72e minute pour faire son entrée. Le score était déjà de 1-1 suite à deux buts en l'espace de trois minutes en retour de mi-temps : 46e pour le Venezuela et 49e pour le Japon grâce au Lillois Ueda, tout juste entré en jeu. Ce dernier a délivré les siens en convertissant son penalty à la 97e minute. Prochain et ultime rendez-vous de la Kirin Challenge Cup, jeudi contre l'Équateur.