Avant OL Lyonnes - Chelsea, Katoto s’exprime sur Bompastor et Abily

Ce mercredi, OL Lyonnes reçoit Chelsea pour la deuxième journée de Ligue des champions. Cela signifiera les retrouvailles avec Sonia Bompastor et Camille Abily, "deux légendes du club" pour Marie-Antoinette Katoto.

Il n'y aura pas de sentiments au moment du coup d'envoi et ce jusqu'au coup de sifflet final. Néanmoins, il y aura bien ce petit truc qui va rendre cette rencontre particulière pour Sonia Bompastor et Camille Abily mercredi soir à 21h. Elles ne sont certes pas des natives de Lyon, mais elles ont toutes deux la ville et le club d'OL Lyonnes dans la peau. On n'efface pas plus d'une décennie passée entre Rhône et Saône d'un claquement de doigts. Alors forcément, ce premier retour à Décines, deux ans après une dernière direction lors de la finale de Ligue des champions à Bilbao, sera "émouvant". D'un côté comme de l'autre, car il reste encore de nombreuses personnes attachées à ce duo au sein des Lyonnes.

"Ce sera un gros test"

Marie-Antoinette Katoto n'a pas eu la chance d'évoluer sous les ordres de la doublette, mais l'attaquante est clairement consciente de ce que peut représenter cet OL Lyonnes - Chelsea. "Quand tu penses à Lyon, tu penses à Sonia Bompastor et à Camille Abily. On est très contente de les retrouver, ce sont des légendes du football français", nous a confié l'attaquante après son triplé contre le Servette.

Néanmoins, ces retrouvailles ne doivent pas faire oublier l'importance de cette rencontre entre deux clubs taillés pour le titre final. Après le succès facile en Suisse, OL Lyonnes veut envoyer un premier message contre les Blues. "C’est un gros test face à une très grosse équipe. On a vraiment envie de faire un très gros match contre cette équipe. C’est particulier parce que c’est le premier match de Ligue des champions à la maison et on espère qu’il y aura du monde pour nous encourager."