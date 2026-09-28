Première défaite pour la réserve d’OL Lyonnes, les U19 déroulent

Pendant que les garçons de l'Académie font relâche en cette trêve internationale, les filles d'OL Lyonnes étaient sur le pont ce week-end. Avec une première défaite à mettre au compteur de la réserve dimanche contre Albi.

Il fallait bien que cela arrive dans cette saison. Cela est intervenu dès la troisième journée pour la réserve d'OL Lyonnes. Après deux victoires en deux matchs de D3, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont chuté pour la première fois de la saison. À domicile, qui plus est face à Albi. Malgré le renfort de Maïssa Fathallah et Romane Rafalski, pas concernées par un match avec le groupe professionnel, la réserve a dû courir après le score à Meyzieu dès le quart d'heure de jeu. Les Albigeoises ont d'ailleurs fait le break juste avant la pause, histoire de mettre un coup derrière la tête des Lyonnaises.

Néanmoins, ces dernières ne se sont pas laissé abattre et ont commencé à y croire quand Yasmine Benseba a réduit l'écart à 3-1 juste avant l'heure de jeu. La jeune attaquante ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, s'offrant un doublé à la 89e minute. Poussant pour remonter à 3-3, OL Lyonnes a encaissé un quatrième but dans la foulée (2-4, 90e) avant que Benseba n'inscrive un troisième but, dans un temps additionnel fou.

Juliane Guillot sur un nuage en ce début de saison

En vain pour la réserve qui chute donc une première fois, ce qui n'est pas encore le cas pour les U19. Après quatre journées, les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran font un sans-faute avec douze points au compteur. De quoi préparer de la meilleure des façons le derby qui se profile dimanche prochain à Saint-Étienne, dauphin des Lyonnes avec dix unités. Ce sera un deuxième déplacement de suite après celui de ce dimanche à Reims et qui a encore permis à Juliane Guillot de se mettre en évidence avec un doublé (21e, 40e). Largement supérieures à leurs adversaires rémoises, les U19 ont corsé l'addition en toute fin de match par l'intermédiaire de Victoria Goujet Abastado.