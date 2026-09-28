Actualités
OL Académie
OL Académie

Première défaite pour la réserve d’OL Lyonnes, les U19 déroulent

  • par David Hernandez

    • Pendant que les garçons de l'Académie font relâche en cette trêve internationale, les filles d'OL Lyonnes étaient sur le pont ce week-end. Avec une première défaite à mettre au compteur de la réserve dimanche contre Albi.

    Il fallait bien que cela arrive dans cette saison. Cela est intervenu dès la troisième journée pour la réserve d'OL Lyonnes. Après deux victoires en deux matchs de D3, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont chuté pour la première fois de la saison. À domicile, qui plus est face à Albi. Malgré le renfort de Maïssa Fathallah et Romane Rafalski, pas concernées par un match avec le groupe professionnel, la réserve a dû courir après le score à Meyzieu dès le quart d'heure de jeu. Les Albigeoises ont d'ailleurs fait le break juste avant la pause, histoire de mettre un coup derrière la tête des Lyonnaises.

    Néanmoins, ces dernières ne se sont pas laissé abattre et ont commencé à y croire quand Yasmine Benseba a réduit l'écart à 3-1 juste avant l'heure de jeu. La jeune attaquante ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, s'offrant un doublé à la 89e minute. Poussant pour remonter à 3-3, OL Lyonnes a encaissé un quatrième but dans la foulée (2-4, 90e) avant que Benseba n'inscrive un troisième but, dans un temps additionnel fou.

    Juliane Guillot sur un nuage en ce début de saison

    En vain pour la réserve qui chute donc une première fois, ce qui n'est pas encore le cas pour les U19. Après quatre journées, les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran font un sans-faute avec douze points au compteur. De quoi préparer de la meilleure des façons le derby qui se profile dimanche prochain à Saint-Étienne, dauphin des Lyonnes avec dix unités. Ce sera un deuxième déplacement de suite après celui de ce dimanche à Reims et qui a encore permis à Juliane Guillot de se mettre en évidence avec un doublé (21e, 40e). Largement supérieures à leurs adversaires rémoises, les U19 ont corsé l'addition en toute fin de match par l'intermédiaire de Victoria Goujet Abastado.

    à lire également
    Le staff de l'OL avec Sonia Bompastor et Camille Abily
    Avant OL Lyonnes - Chelsea, Katoto s’exprime sur Bompastor et Abily

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le staff de l'OL avec Sonia Bompastor et Camille Abily
    Avant OL Lyonnes - Chelsea, Katoto s’exprime sur Bompastor et Abily 17:40
    OL Académie
    Première défaite pour la réserve d’OL Lyonnes, les U19 déroulent 16:50
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Khalis Merah (OL) salue l’exploit de l’US Meyzieu en Coupe de France 16:00
    Décisif, Athekame (OL) va "accrocher ce premier maillot" avec la Suisse 15:10
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    Keito Nakamura (OL) a pu souffler un peu lors de Japon - Venezuela 14:20
    Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
    Avant d'affronter OL Lyonnes, Chelsea s'offre le derby contre Arsenal 13:30
    L'arbitre espagnole Marta Huerta De Aza
    OL Lyonnes - Chelsea arbitrée par Marta Huerta De Aza 12:40
    OL : Openda, Nakamura, Nartey... Quels internationaux jouent ce lundi ? 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner (OL) ciblé par la Juventus Turin ? 11:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été 10:18
    Adil Hamdani avec la France U18
    Tournoi de Limoges : pas de sacre pour Hamdani (OL) et les Bleuets 09:30
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    L'UEFA réduit la sanction de Guendouzi après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe 08:45
    Clément Chantome et Sylvain Wiltord (FRA) jouant le Coeur Padel à Roland-Garros
    Comment le padel a conquis les (ex)footballeurs, dont ceux de l’OL 08:00
    Felix Bacher lors d'OL - Le Havre
    OL - International : Bidstrup (Danemark) et Bacher (Autriche) n'ont pas joué 07:30
    Romy Fournier, arbitre
    Romy Fournier arbitrera la rencontre OL Lyonnes - Toulouse FC 27/09/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) sur le banc ce dimanche 27/09/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) appelée avec le Canada pour deux matchs amicaux 27/09/26
    Moussa Niakhaté
    Lens un peu moins impacté que l'OL par la trêve internationale 27/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut