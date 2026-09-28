Actuellement avec l’équipe de France U20, Khalis Merah n’oublie pas d’où il vient. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le milieu de l’OL a salué l’exploit de l’US Meyzieu, pensionnaire de D2 et qualifié pour le cinquième tour de Coupe de France.

Dans cette trêve internationale, l’OL Académie est plutôt bien représentée, que ce soit chez les jeunes ou même en équipe de France A. Cela montre que la formation à la lyonnaise fonctionne toujours bien, mais ce serait aussi oublier tous les autres clubs derrière cet apprentissage. Avant l’OL, Rayan Cherki, Esteban Lepaul ou encore Khalis Merah ont tapé leurs premiers ballons dans des clubs locaux et ils ne les oublient jamais vraiment. Le jeune milieu l’a d’ailleurs démontré dimanche, en ce week-end de Coupe de France. Actuellement retenu avec l’équipe de France U20 pour des amicaux, Merah n’en oublie pas son club formateur qu’est l’US Meyzieu.

Encore trois tours à passer avant l'entrée des clubs de Ligue 1

N’hésitant jamais à passer une tête pour saluer les jeunes pousses majolanes, le milieu lyonnais n’a pu qu’apprécier l’exploit réalisé par l’USM dimanche après-midi au stade des Servizières. Pensionnaire de D2 en district, le club rhodanien a sorti (3-1) le voisin de Genas, pensionnaire de R3, après s’être offert le scalp du FC Rhône Vallées (R1) au tour précédent. Cela valait bien les "félicitations" de Khalis Merah sur son compte Instagram pour saluer cette qualification pour le 5e tour de Coupe de France. Il va falloir encore quelques exploits pour rêver de tomber sur l’OL puisque les clubs de Ligue 1 ne font leur entrée qu’au 8e tour…