Ayant eu le droit à une semaine de vacances complète plutôt que quatre jours, les joueurs de l'OL non concernés par la trêve internationale ont repris le chemin de l'entraînement lundi. Le tout en petit comité.

En s'imposant 4-0 contre Rennes, ils n'avaient pas fait les choses à moitié et ils avaient eu la récompense qui allait avec. Non pas pour les internationaux qui ont vite pris la direction de leur pays respectif, mais bien pour ceux restés sur le carreau durant la trêve internationale. Pas de séances d'entraînement la semaine dernière à l'OL mais bien une semaine complète de vacances pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Un "cadeau" de Paulo Fonseca et son staff dans le but de recharger les batteries et aussi de souffler un peu après déjà plus d'un mois de compétition.

Cinq séances avant un week-end de repos

Cela a donc permis de se ressourcer en famille pour les quelques Lyonnais non concernés par les matchs internationaux. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et malgré une trêve à rallonge, l'heure de la reprise a déjà sonné. L'OL ne jouera pas avant le 9 octobre prochain et un déplacement à Lens, mais il faut bien remettre la machine en marche. Ce lundi, Paulo Fonseca a donc accueilli son groupe, en comité très restreint, pour la première des cinq séances de la semaine. Après un week-end de repos, l'entraîneur portugais retrouvera quelques internationaux pour préparer la sixième journée de Ligue 1 dans le nord de la France.