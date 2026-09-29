OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestable

Il y a un mois, l'OL subissait de plein front les desiderata des agents de Malick Fofana dans une dernière journée de mercato invraisemblable. Une mise en lumière d'un système déréglé où chacun cherche à croquer dans la pomme.

Lundi soir, il n'a pas pu taper dans la main de Rayan Cherki. Après l'avoir retrouvé en avant-match d'un Manchester City - Sunderland, Malick Fofana n'a pas pu échanger avec son ancien coéquipier de l'OL, n'ayant pas été retenu sur la feuille de match de Belgique - France. L'ailier a pourtant bien retrouvé les Diables Rouges, près d'un an après sa dernière sélection. Cela aurait pu lui permettre de se rappeler au bon souvenir du public français et peut-être tourner la page d'un feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre il y a un mois.

Le championnat et la Coupe d'Europe ont bon avoir repris leurs droits, personne n'a oublié ce 1er septembre 2026 rocambolesque dans la capitale des Gaules. On imaginait une fin de mercato haletante à l'OL, personne ne se doutait qu'elle serait aussi chaotique. En s'engageant avec Sunderland à quelques minutes de la fin du marché des transferts en Premier League, Malick Fofana avait mis fin à 24h qui ont rendu le mercato encore un peu plus détestable qu'il ne l'était déjà.

Le joueur, victime et coupable ?

Petit retour en arrière sur cette journée aussi irréelle que désolante. Attendu à Sunderland en début de journée, Malick Fofana voit Crystal Palace se mêler à la course et marquer de précieux points grâce au discours de Pierre Sage. Avec une offre supérieure, les Eagles n'ont pas de mal à convaincre l'OL qui accepte ce départ. Oui mais voilà, sous l'influence de ses agents, l'ailier ne donne plus de signe de vie au club londonien tandis que Sunderland va aller à la surenchère. Non pas dans le prix du transfert, mais celui des commissions données aux agents du joueur. A 20h, quand le mercato ferme en Ligue 1, Malick Fofana ne sait toujours pas où il évoluera sur la saison à venir.

Comble du spectacle, il passe une visite médicale à Lyon qui servira à l'un des deux clubs. Une situation rocambolesque pour les supporters, le joueur et tout simplement la direction lyonnaise, qui fait face à cette situation pour la première fois. "Sur le dernier jour, il y a un problème de prise de décision, c’est pour ça qu’on a voulu prendre le contrôle à un moment sur les agents, avait déclaré Matthieu Louis-Jean quelques jours plus tard. C’était compliqué pour Malick et on a aidé pour qu’il comprenne la situation."

"C'est un peu plus régulé et réglementé en France"

Dans ce jeu de poker-menteur, Roc Nation a donc tiré les ficelles. Ce fut d'ailleurs une récurrence dans ce mercato avec les dossiers Yan Diomandé au Real Madrid, Vinicius et Gabriel Martinelli. Que des ailiers gauches comme Malick Fofana et la volonté d'un jeu de chaises musicales pour faire grossir les commissions. Sur ce point, un agent français, qui a préféré rester anonyme, estime que "le marché français ne peut rivaliser avec les autres. Ce qui s'est passé avec Fofana n'aurait jamais pu arriver dans le sens inverse où tout est plus régulé et réglementé." Cela n'empêche pas de pouvoir "faire croquer" un peu tout le monde, mais dans des proportions moindres.

"Quand on est jeune, ça peut faire tourner la tête"

Matthieu Louis-Jean l'a d'ailleurs concédé, négocier est de "plus en plus complexe avec les agents, la famille qui est très présente et ça peut polluer l’esprit du joueur. On est amené à échanger avec de plus en plus de personnes. C’est difficile." Le fameux "tonton Bouba" qui n'en est pas un pour Fofana s'est lui bien frotté les mains avec ce transfert. Quitte à jouer avec la carrière du joueur. Un sujet vieux comme le monde, comme nous le rappelait Baptiste Monveneur dans "Tant qu'il y aura des Gones", lui qui a été confronté à des agents peu scrupuleux. Car les requins ont toujours existé dans ce milieu. Ils ne se cachent simplement plus et rendent cette période du mercato encore plus détestable. Et c'est à se demander si les choses rentreront dans l'ordre à un moment ou à un autre.