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Pavel Sulc avec la Tchéquie (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)

OL : pas moins de 10 internationaux en piste ce mardi

  • par Enzo Catolino

    • C'est probablement la journée la plus intense concernant les Lyonnais convoqués avec leur sélection. Dix joueurs ont des matchs programmés ce mardi, lors de cette deuxième semaine de trêve internationale.

    La trêve internationale continue de plus belle ce mardi en s'intensifiant petit à petit. Concernant les Lyonnais, ils sont dix à être convoqués aujourd'hui avec leur sélection. De la Ligue des nations, aux qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des nations, en passant par les différents tournois de jeunes, voici le programme détaillé joueur par joueur.

    Zachary Athekame (Suisse)

    Après avoir effectué une superbe prestation, lors de sa première avec la Nati, Zachary Athekame continue de montrer son aisance au poste de latéral droit, aussi bien en sélection qu'en club, avec l'Olympique lyonnais. Il effectue déjà son deuxième match avec l'équipe de Suisse, ce soir, face à l'Écosse.

    Écosse – Suisse : à 20 h 45 (J2 Ligue des Nations)

    Ernest Nuamah (Ghana)

    Après avoir terminé sur un doublé face à Rennes, Ernest Nuamah a rejoint sa sélection pour débuter les phases de qualification à la prochaine CAN, qui se déroulera en 2027. Le premier match a été difficile face à la Côte d'Ivoire, avec une défaite 2-0. Ce soir, le Ghana sera opposé à la Gambie.

    Ghana – Gambie : à 18 h 00 (J2 - Qualification CAN 2027)

    Pavel Šulc (République tchèque)

    Défaits par la Croatie 2-1, les Tchèques recommencent sur les mauvaises bases de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Pavel Šulc commencent le lourd cette semaine, en Ligue des nations face à deux nations du dernier carré de la dernière Coupe du monde. Ce soir, la République tchèque affronte l'Angleterre dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

    République tchèque – Angleterre : à 20 h 45 (J2 Ligue des Nations)

    Moussa Niakhaté (Sénégal)

    Les Sénégalais du nouveau sélectionneur Patrick Vieira ont contre-performé vendredi face au Mozambique, avec un match nul (1-1). Moussa Niakhaté était notamment capitaine lors de ce match. Ce mardi, ils affrontent l'Éthiopie lors de la deuxième journée des qualifications à la prochaine CAN.

    Éthiopie – Sénégal : à 15 h 00 (J2 - Qualification CAN 2027)

    Dominik Greif (Slovaquie)

    À l'image de son début de saison en club, Dominik Greif a été très solide pendant son premier match lors de cette trêve internationale, avec un clean sheet à la clé. Il poursuit aujourd'hui face au Kazakhstan pour la deuxième journée de Ligue des nations.

    Slovaquie – Kazakhstan : à 20 h 45 (J2 Ligue des Nations)

    Noham Kamara, Khalis Merah (France U20)

    Défaits par l'Allemagne, les Bleuets n'ont pas démarré leur trêve internationale de la meilleure des manières. Ils ont l'occasion de se rattraper face à l'Angleterre ce mardi.

    France – Angleterre : à 11 h 30 (match amical)

    Matthias Da Silva, Tiago Gonçalves (Portugal U20)

    De la même manière que la France, nos jeunes Lyonnais convoqués par la sélection U20 portugaise se sont inclinés face à la Pologne lors de leur premier match et ont l'occasion de se remobiliser face à la Suisse.

    Portugal – Suisse : à 12 h 00 (Algarve Cup)

    Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U19)

    Victorieux face à l'Irlande, les jeunes Anglais, avec notamment Alejandro Gomes Rodriguez, continuent leur trêve internationale ce mardi face à la Norvège.

    Angleterre – Norvège : à 16 h 00 (match amical)

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