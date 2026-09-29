Ada Hegerberg et Ingrid Engen vont retrouver leur sélection durant la prochaine trêve internationale. Les deux joueuses d'OL Lyonnes figurent dans le groupe de la Norvège, qui aura deux rendez-vous face à la Roumanie, dans le cadre des barrages européens pour la Coupe du monde 2027.

Lors de la prochaine trêve internationale, la Norvège affrontera à deux reprises la Roumanie lors du premier tour des barrages pour la prochaine Coupe du monde. Le premier rendez-vous se déroulera le 9 octobre à Bucarest, avant le match retour quatre jours plus tard, à Oslo. La sélection scandinave devra donc passer les deux obstacles pour pouvoir prétendre à une qualification pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2027 et qui se déroulera au Brésil.

La Coupe du monde en ligne de mire

Pour Ada Hegerberg, cette convocation intervient alors que l'attaquante lyonnaise reste l'une des références offensives de la sélection scandinave. Elle va donc poursuivre avec son pays pour tenter d'aider la Norvège à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Ingrid Engen sera également de la partie lors de cette double confrontation face à la Roumanie. Les deux Lyonnaises peuvent avoir potentiellement deux rencontres supplémentaires si elles viennent à remporter la double confrontation face à la Roumanie.