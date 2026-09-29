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- janot06 Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la CroatieBioman : "Par contre j'ai entendu que l'Italie avait fait de bonnes perf. contre la Turquie et la Belgique" La Turquie, oui, mais contre la Belgique, ils ont perdu 2-0,…
- Gune56 Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la CroatieBien d'accord! J'ai retrouvé du plaisir à voir l'EDF après l'ennui systématique avec DD depuis des années (2018???). Beaucoup de joueurs techniques et rapides à la place des gros bourrins…
- J.F.ol Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatiec'était un moment top ZZ a raconté qu'il avait donné les consignes à cherki et Olisé avant leurs entrées et ils ont exécutés les consignes à la lettre qui a…
- J.F.ol Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatie:lol: C'est un peu vrai mais ZZ à l'air quand même très intelligent et il ne fera pas n'importe quoi avec les joueurs ! Le seul sélectionneur que j'ai défoncé,…
- Vincent OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableOui le COVID, oui la dégringolade des droits TV, mais avant tout l'escroc Textor est LE responsable de la situation financière catastrophique du club.
- Vincent Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la CroatieIl y a un abîme entre les 100aines de milliers de jeunes venus célébrer la venue du pape et les jeunes casseurs de lycées....
- cavegone OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableSalut JD36, ils ont bien sûr une grande responsabilité, cela dit ils ne sont pour rien dans la crise du covid qui à cause du stade a fait plus mal…
- Juni38 Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la CroatieVous avez raté ça : 😉 Interrogé à chaud sur le plateau de TF1, installé à même la pelouse, le sélectionneur affichait un sourire radieux et une voix cassée. Taquiné…
- Juni38 Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatieça dégénére grave à villeurbanne ou habite mon fils , ils ont fait une barricade avec les poubelles de sa rue . Es tu au courant que tout est bloqué…
- Jaja69 OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableComplètement d'accord et ça manque à l'article. Sans cette obligation, l'OL aurait tout simplement pu calmer les agents en leur disant "c'est Crystal ou rien". Ça n'enlève rien à l'aspect…
- Jaja69 OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableComplètement d'accord et ça manque à l'article. Sans cette obligation, l'OL aurait tout simplement pu calmer les agents en leur disant "c'est Crystal ou rien". Ça n'enlève rien à l'aspect…
- RBV OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableC’est sur que c’est frustrant mais honnêtement, je ne vois pas vraiment la différence ou une baisse de niveau, au contraire… J’ai beaucoup plus de mal avec le départ forcé…
- RBV OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestableMerci beaucoup pour ces précisions sportives…et grammaticales 😉
- leroilyon Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la CroatieAh bon ya des grèves des manifs et des barricades?
- Juni38 Himbert (OL) et l'équipe de France U19 se rattrapent contre la Croatiene soit pas ironique leroilyon , mdr ( manifs barricades ce matin a lyon villeurbanne , grèves de lycée , tout va bien en macronie ! )