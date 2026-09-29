France U20 : Merah et Kamara sur le pont contre l'Angleterre (en direct à 11h30)

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, l'équipe de France U20 dispute son deuxième amical de la trêve face à l'Angleterre. Deux joueurs de l'OL sont concernés avec les présences de Khalis Merah et Noham Kamara dans le groupe français. Suivez en direct cette rencontre à partir de 11h30.

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