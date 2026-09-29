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Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
Mads Bidstrup lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Mads Bidstrup, le volume comme arme principale

  • par Enzo Catolino

    • Quand on s'attarde sur les milieux de l'OL, Mads Bidstrup n'est pas celui qui crève l'écran. Pourtant, le Danois s'impose progressivement comme un élément essentiel du plan de Paulo Fonseca, grâce à sa plus grande qualité : sa capacité à répéter les efforts.

    Après cinq journées de Ligue 1, Mads Bidstrup s'impose petit à petit dans le milieu de l'OL. Après avoir souffert d'une blessure au genou dès son arrivée, le Danois s'est très vite remis au travail pour se faire une place. Cela n'a pas échappé à tous les radars de vitesse du championnat.

    Lors des cinq premières rencontres de championnat, Mads Bidstrup affiche 12,38 km parcourus en moyenne par match. Il se positionne ainsi à la deuxième place en Ligue 1, dans cette catégorie, parmi les joueurs qui ont disputé au moins la moitié des rencontres. Seul Adrien Thomasson fait mieux (12,42 km). Une statistique qui illustre parfaitement son activité incessante.

    "Je fais un peu le sale boulot"

    Dans l'interview réalisée par Olympique-et-Lyonnais avec le Danois, ce dernier est revenu sur les caractéristiques de son jeu. "Quand on voit tous les autres milieux, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs techniques. Mon travail, c'est de les aider à briller un peu plus. Peut-être que je fais un peu le sale boulot. Le coach sait mes qualités et mes défauts. J'essaie tous les jours d'être meilleur. Je peux marquer plus. Je pense que mon travail sur le terrain est de faire un peu le sale boulot pour les autres", analyse le milieu lyonnais.

    Ses courses lui permettent ainsi de participer au pressing, de fermer les espaces et de compenser les déplacements de ses partenaires. Son activité est d'autant plus précieuse que l'OL affiche l'un des plus gros volumes de course en Ligue 1. Avec 384 minutes sur 450 possibles, Mads Bidstrup dispose encore d'une marge pour faire grimper ses statistiques. Ces données permettent déjà de cerner sa première qualité : il ne cesse jamais de faire des efforts. 

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