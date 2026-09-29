OL Lyonnes - Chelsea sous le signe des retrouvailles

Ce mercredi, OL Lyonnes affrontera Chelsea lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Cette confrontation aura une saveur particulière cette saison, avec beaucoup de retrouvailles entre les deux camps.

Habituées à se retrouver dans les derniers tours de la Ligue des champions féminine, les deux formations se connaissent plutôt bien. Néanmoins, la rencontre de mercredi sera l'heure des retrouvailles entre les deux clubs. En effet, Chelsea compte plusieurs anciennes joueuses d'OL Lyonnes dans ses rangs. Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Ellie Carpenter et Melvine Malard ont toutes remporté la Ligue des champions avec le club lyonnais avant de poursuivre leur aventure ailleurs. Quatre visages que le Parc OL connaît bien vont faire leur retour avec Chelsea, ce mercredi, à l'occasion de cette grande affiche européenne.

Bompastor et Abily face à leur ancien club

En plus de concerner les joueuses des deux camps puisque Ashley Lawrence évoluait encore à Londres il y a deux saisons, les retrouvailles se font également sur les bancs. Sonia Bompastor et Camille Abily connaissent particulièrement bien l'environnement lyonnais. Les deux Françaises ont marqué l'histoire du club en tant que joueuses avant de poursuivre sur le banc.

Sonia Bompastor a notamment dirigé les Lyonnaises de 2021 à 2024, remportant la Ligue des champions en 2022. Camille Abily a rejoint le staff lyonnais après sa carrière de joueuse. Cette rencontre sera donc une opposition entre deux grandes formations européennes mais également entre plusieurs anciennes figures de l'histoire lyonnaise.