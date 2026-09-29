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Salma Paralluelo, ailière d'OL Lyonnes
Salma Paralluelo, ailière d’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Paralluelo (OL Lyonnes) convoquée pour les deux chocs Etats-Unis - Espagne

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Prenant petit à petit ses marques avec OL Lyonnes, Salma Paralluelo va retrouver la sélection espagnole pour la trêve internationale. L'ailière a été retenue pour les deux amicaux contre les États-Unis sur le sol américain.

    Un but et surtout des offrandes depuis le début de la saison. Gros coup du mercato d'OL Lyonnes, Salma Paralluelo continue de prendre petit à petit ses marques dans son nouvel environnement. Elles souffrent logiquement des statistiques des autres joueuses offensives, mais les premiers pas de l'Espagnole sont prometteurs et laissent espérer du mieux dans les prochaines semaines. Le rendez-vous contre Chelsea peut clairement être un match bascule pour l'ailière, d'autant plus que se profile la trêve internationale après le match contre Toulouse samedi (18h).

    Deux amicaux contre les États-Unis

    Comme bon nombre de ses coéquipiers, Paralluelo quittera Décines pour rejoindre sa sélection. Ce mardi, Sonia Bermúdez a dévoilé la liste de l'Espagne qui se rendra aux États-Unis pour deux matchs amicaux. Salma Paralluelo en fait partie et devrait logiquement croiser la route de Lily Yohannes, qui devrait être incluse dans la liste américaine. Ce choc entre les championnes olympiques et les championnes du monde se jouera en deux parties. Une première à Washington le 10 octobre puis trois jours plus tard à Philadelphie (13 octobre).

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - mar 29 Sep 26 à 14 h 04

      HS : Les matchs de Ligue des Championnes de la semaine 🤗
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