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Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Swierot accompagne Bacha, Becho et Katoto chez les Bleues

  • par David Hernandez

    • Pour le seul match amical de la trêve internationale d'octobre, Laurent Bonadei a décidé de convoquer quatre joueuses d'OL Lyonnes. Forte d'un début de saison encourageant, Julie Swierot enchaine un nouveau rassemblement aux côtés de Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho.

    La qualification pour la Coupe du monde 2027 acquise au début de l'été, l'équipe de France féminine n'a pas de pression sur cette trêve internationale d'octobre. D'ailleurs, un seul match est prévu le 10 octobre prochain à Laval pour affronter la Lettonie. Pour ce rendez-vous amical, Laurent Bonadei a dévoilé ce jeudi sa liste des 23 joueuses retenues pour le rassemblement. Au sein de ce groupe des Bleues, quatre joueuses d'OL Lyonnes avec les incontournables Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto.

    Pas de Sangaré pour cette fois-ci

    Ayant bien fini la saison dernière et faisant partie de la première rotation offensive en ce début d'exercice, Vicki Becho fait également partie de la liste comme en juin dernier. C'était également le cas de Julie Swierot qui surfait sur sa bonne saison avec le FC Nantes. Cependant, le retour à OL Lyonnes n'a pas fait changer d'avis son sélectionneur puisque la milieu est de nouveau convoquée, au contraire de Wassa Sangaré par exemple. Dans ce groupe français, on retrouve d'anciennes Lyonnaises, fraîchement parties durant l'été à l'image d'Alice Sombath et Kadidiatou Diani.

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