Tagliafico (OL) préservé pour Argentine - Bolivie (4-0)

Seul international de l'OL sur le pont mercredi, Nicolás Tagliafico n'était finalement pas sur la feuille de match d'Argentine - Bolivie (4-0). Touché avec son club avant la trêve, Lionel Scaloni a préservé son latéral.

L'Argentine se prépare à vivre sans Lionel Messi. À l'occasion de cette trêve internationale de septembre, l'octuple Ballon d'Or va tirer sa révérence lors d'un amical disputé le 6 octobre prochain. Ce sera le moment pour l'Albiceleste de dire une dernière fois au revoir à son capitaine et de tourner une page fructueuse de son histoire. Pour prendre la suite de la Pulga, Lionel Scaloni a annoncé le nom de ses futurs capitaines et Nicolas Tagliafico n'en fait pas partie. Est-ce en rapport avec ses récents propos dans lesquels le latéral affirme que son temps en sélection se rapproche très dangereusement de la fin ? Peut-être bien.

Touché contre Anderlecht et absent contre Rennes

Quoi qu'il en soit, dans la nuit de mercredi à jeudi, la question ne se posait pas puisque le joueur de l'OL n'était pas sur la feuille de match contre la Bolivie (victoire 4-0). Touché juste avant la trêve et obligé de faire l'impasse sur le match contre Rennes, Nicolás Tagliafico avait pourtant bien rejoint sa sélection. Mais force est de constater qu'aucun risque n'est pris par Scaloni avec son joueur d'expérience. Prochain rendez-vous pour l'Albiceleste : face au Burkina Faso dans la nuit de samedi à dimanche.