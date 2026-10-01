Ancien joueur de l'Olympique lyonnais entre 1980 et 1982, Jean-Marc Furlan souffre aujourd'hui d'une maladie neurodégénérative. C'est son épouse, Cécile Traverse Furlan, qui a révélé l'information dans un livre consacré à son parcours et aux dernières années de sa carrière.

Le football français découvre une nouvelle facette de l'histoire de Jean-Marc Furlan. L'ancien défenseur central, qui a porté le maillot de l'Olympique lyonnais au début des années 1980, est atteint depuis plusieurs années d'une maladie neurodégénérative. Cette situation reste tout de même privée. Elle est racontée par son épouse dans l'ouvrage Jean-Marc Furlan, le don d'une vie, publié ce jeudi 1ᵉʳ octobre aux éditions Amphora.

Une maladie qui l'a éloigné progressivement du football

Dans le livre, son épouse explique que cette maladie affecte notamment ses capacités cognitives et motrices. Elle revient également sur les changements de comportements de son mari observés ces dernières années, avec davantage de désinhibition et une perte de certains filtres. Après son départ du Stade Malherbe de Caen en novembre 2023, Jean-Marc Furlan, à l'époque âgé de 68 ans, n'a plus jamais dirigé une équipe de football professionnelle. Son épouse estime que sa maladie y est pour quelque chose. "Les maladies expliquent sa disparition à bas bruit du monde du football depuis son licenciement du SM Caen", peut-on y lire.

Par ailleurs, le livre évoque un possible lien entre cette maladie et les nombreuses commotions cérébrales qu'il a subies durant sa carrière de joueur. Selon l'ouvrage, cette hypothèse a été avancée par une équipe de neurologues. Préfacé par Raphaël Varane, lui-même marqué par les questions de commotions cérébrales, le livre entend ouvrir une réflexion sur les conséquences à long terme des traumatismes subis par les footballeurs.

Jean-Marc Furlan, ancien de l'OL

Avant de devenir entraîneur, Jean-Marc Furlan a connu une carrière de joueur professionnel. Durant son passage à l'OL, il a réalisé 82 matchs et inscrit un petit but. Après son départ de Lyon, Jean-Marc Furlan a poursuivi sa carrière avant de se tourner vers le métier d'entraîneur. Il s'est ensuite fait connaître sur les bancs de Strasbourg, Auxerre, Brest ou encore Troyes. Son parcours a notamment été marqué par cinq montées en Ligue 1.