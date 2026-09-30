OL : Adil Hamdani a déjà fait son retour à l’entraînement

Retenu avec l'équipe de France U18 pour le tournoi de Limoges, Adil Hamdani a déjà fait son retour à Décines. Le jeune joueur offensif de l'OL a participé à la séance collective du jour, quarante-huit heures après son dernier match en sélection.

Aussitôt le tournoi de Limoges terminé, retour à Décines. Lundi, Adil Hamdani disputait son troisième et dernier match avec l'équipe de France U18 contre le Japon. Une fin de tournoi qui ne s'est pas passée comme prévu avec une troisième place alors que le titre tendait les bras aux Bleuets. Le rassemblement français touchant à sa fin, le joueur offensif a donc fait son retour dans la capitale des Gaules. Et en ce milieu de semaine, pour la troisième séance collective, Hamdani est ainsi venu garnir les rangs du groupe de Paulo Fonseca.

Un week-end de repos avant la préparation de Lens

Un ajout supplémentaire alors que l'entraîneur de l'OL doit composer avec un comité réduit à cause des nombreux internationaux retenus durant la trêve. Pour rappel, les coéquipiers de Corentin Tolisso restés à Décines effectueront encore une séance jeudi et une autre vendredi matin avant de couper encore pour le week-end. Ils retrouveront le GOLTC dès lundi 5 octobre avec en ligne de mire le déplacement à Lens le vendredi de cette même semaine.