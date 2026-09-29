OL : chocs en Ligue 1 et suite de la Ligue Europa en octobre

Corentin Tolisso au duel sur corner avec Warren Zaïre-Emery lors d’OL – PSG. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Après un mois de septembre terminé en apothéose face à Rennes (4-0), la trêve permet à l'OL de respirer. Une bonne nouvelle avant d'attaquer un mois d'octobre très intense, avec six rencontres programmées.

Avec la trêve internationale qui dure trois semaines, l'OL débutera son mois d'octobre seulement le vendredi 9. Six rencontres qui seront programmées entre la reprise et le 31, avec quatre matchs de championnat et deux de Ligue Europa. Cette période intense commencera par un voyage périlleux à Bollaert, contre Lens, le vendredi 9 à 20h45. Il enchaînera, six jours plus tard sur des retrouvailles attendues avec Pierre Sage, face à Crystal Palace à domicile, le jeudi 15 octobre à 18h45.

Les Lyonnais poursuivront directement par la réception de l'OGC Nice le dimanche 18 octobre à 20h45, avant de se rendre en Allemagne, à Hoffenheim, le jeudi 22 octobre à 21 heures. Enfin, ce sera le moment de se frotter au champion de France, en prenant la direction du Parc des Princes le dimanche 25 (20h45). UN PSG revanchard de l'an passé après son revers 2-1 à la maison. Corentin Tolisso et ses coéquipiers recevront ensuite Angers le samedi 31 octobre à 20h45.

Une trêve peut-être nécessaire pour enchaîner ensuite

Malgré le nombre d'internationaux grandissants, la coupure arrive peut-être à point nommé pour les Rhodaniens non retenus avant un mois chargé. Deux très gros déplacements les attendent avec le PSG et le RC Lens. Il faudra également poursuivre la série en Ligue Europa avec deux confrontations importantes à la clé. L'OL profite donc de son calme avant de plonger dans une belle tempête en octobre.

Le calendrier de l'Olympique lyonnais au mois d'octobre :

RC Lens - OL : vendredi 9 octobre à 20 h 45

OL - Crystal Palace : jeudi 15 octobre à 18 h 45

OL - OGC Nice : dimanche 18 octobre à 20 h 45

Hoffenheim - OL : jeudi 22 octobre à 21 h 00

PSG - Olympique lyonnais : dimanche 25 octobre à 20 h 45

OL - Angers SCO : samedi 31 octobre à 20h45