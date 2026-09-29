Auteur d'un sans-faute depuis le début de la saison, OL Lyonnes se frotte à Chelsea, parmi les favoris à la Ligue des champions. Un test pour les Lyonnaises, même si Jonatan Giráldez ne veut pas entendre parler de match le plus important de ce début de saison.

Un début de saison parfait, beaucoup de buts, mais Chelsea qui se présente. Ce sera une autre paire de manches. Est-ce que vous pensez qu'une des clés du match, ce sera de gagner les duels ?

Jonatan Giraldez : Honnêtement, dans notre championnat, il y a beaucoup de challenges. Le profil physique en France est très fort. Mais oui, bien sûr, parce que ce sont des joueuses de top niveau. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est un match important en termes de challenges, de duels. Mais le plus important, c'est de bien jouer au foot. Comprendre la phase offensive-défensive, comment on peut jouer collectivement, pour avoir après ce type de situation en un contre un.

Mais c'est tout le temps important. Ce n'est pas seulement une question d'intensité. C'est aussi les plans de jeu, les manières dont l'équipe doit gérer le match. Et sur ça aussi, je pense que nous sommes une équipe très forte. Ce sera un bon match, bien sûr. On pense qu'il est important aussi que tous les supporters viennent au stade pour apporter leur soutien parce que ce sera un match très intéressant.

"Il faut faire jouer la concurrence"

Est-ce que vous considérez que c'est le premier gros test de cette saison ?

Pour nous, les tests sont chaque semaine. Je n'aime pas parler seulement des matchs importants ou moins importants. Car le plus important, comme je l'ai toujours dit aux joueuses, c'est que chaque jour, il faut faire jouer la concurrence pendant la séance d'entraînement. Créer une bonne habitude pour après tout donner chaque match. Mais je n'aime pas parler des matchs les plus importants.

On doit performer comme l'équipe le fait sur les dernières semaines. Et c'est la manière de créer l'habitude pour avoir toujours la bonne performance. Bien sûr que Chelsea est une des meilleures équipes du monde. Mais à la fin, le plus important, comme je l'ai toujours dit aux joueuses, c'est de performer chaque semaine. Je n'aime pas parler des matchs plus importants ou moins importants. Ce n'est pas un message que je veux partager avec les joueuses.

Chelsea a joué durant le week-end, OL Lyonnes a eu une semaine de repos. Comment vous situez-vous par rapport à ça ? Est-ce un avantage ?

Physiquement, les joueuses sont prêtes à jouer tous les trois jours. Ce n'est pas notre cas actuellement. On doit gérer les situations de jeu avec les rotations de la meilleure manière. Après, c'est vrai que quand il y a trois jours pour préparer le match, c'est mieux qu'un. Mais en termes de niveau physique, notre équipe est prête à jouer tous les trois jours.

"Malard est une top joueuse et a beaucoup évolué"

Qu'est-ce que ça change de préparer un match face à un staff qui connaît très bien votre équipe ?

Honnêtement, il y a beaucoup de nouvelles joueuses. Cette saison aussi, on a eu différentes incorporations de notre équipe. Je pense que cette équipe a évolué dans le jeu de différentes manières, si on compare avec la dernière saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances dans les deux équipes, mais le plus important reste de pouvoir gérer collectivement la phase offensive et défensive.

Parmi les anciennes Lyonnaises, il y a notamment Melvine Malard. Quel regard portez-vous sur cette joueuse et le danger qu'elle peut représenter ?

Une joueuse de top niveau. Je pense que la dernière saison, elle a évolué sur sa position parce que, particulièrement, elle a toujours joué sur l'aile, sur des positions de un contre un, elle était beaucoup sur le déséquilibre. La dernière saison, elle a joué beaucoup de fois comme numéro 9. Elle a évolué sur beaucoup de situations. Et les derniers matchs qu'elle a joués, elle combinait très bien en profondeur, mais aussi pour recevoir le ballon. Une joueuse très complète. Je sais que ces dernières semaines, elle n'a pas été 100%, mais on a pu voir sur le dernier match qu'elle a été performante.