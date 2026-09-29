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Khalis Merah sous le maillot de la France
Khalis Merah sous le maillot de la France (Photo : FFF)

Mardi sans pour les internationaux U20 de l'OL en Ligue Elite

  • par Enzo Catolino

    • Ce midi, les Bleuets, dirigés par Bernard Diomède, se sont inclinés face aux jeunes Anglais (2-1), pour ce deuxième match dans cette trêve. Khalis Merah et Noham Kamara ont démarré la rencontre sur le banc des remplaçants.

    Après un début de match catastrophique, les Bleuets ont rapidement été menés par les Anglais. Sur une absence défensive, le gardien anglais dégage son ballon vers Shumaira Mheuka (Celtic Glasgow), qui file vers le but et ajuste parfaitement le gardien français. Les Anglais enchaînent six minutes plus tard avec le but du break inscrit par Mikey Moore (FC Cologne). Le principal défaut se trouvait en défense où les Bleuets ont eu extrêmement de mal à gérer les percées anglaises. Deux buts coup sur coup et ils regagnent les vestiaires, visages fermés, loin du compte.

    Dès le retour des vestiaires, Khalis Merah a fait son entrée sur le terrain pour disputer les 45 dernières minutes de la rencontre. Dans cette entame de deuxième période, les Bleuets se procurent plus d'occasions et arrivent davantage à maîtriser les débats. À la 68ᵉ, ils obtiennent un penalty et le transforment parfaitement pour réduire l'écart.

    Matthias Da Silva et Tiago Gonçalves titulaires avec les U20 portugais

    Noham Kamara est, ensuite, entré dans la rencontre pour les dix dernières minutes. Le match s'est grandement intensifiée dans les duels physiques avec de gros tacles. Axel Tape (Levante) a notamment reçu un carton rouge en fin de rencontre côté français. La rencontre se termine sur une victoire anglaise. Deuxième revers consécutif pour les Bleuets, après la défaite face à l'Allemagne (1-0). Ils pourront sauver l'honneur samedi contre l'Italie

    En parallèle de Khalis Merah et Noham Kamara, Matthias Da Silva était, lui, titulaire dans les buts portugais pour une rencontre de la Ligue Elite. Destin similaire à la France pour le Portugal, qui s'est incliné 2-1 face à la Suisse: Tiago Gonçalves était lui aussi titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de la rencontre. Le joueur offensif est sorti à la 65e minute.

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