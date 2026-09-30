OL Lyonnes : Lily Yohannes retenue avec les États-Unis

Lily Yohannes va retrouver la sélection américaine pendant la trêve. La joueuse d'OL Lyonnes a été retenue par Emma Hayes dans une liste de 26 joueuses pour les deux prochaines rencontres des États-Unis face à l'Espagne.

Internationale américaine depuis 2024, Lily Yohannes poursuit donc son intégration avec les États-Unis. À 19 ans, la Lyonnaise est la plus jeune joueuse convoquée pour ce rassemblement. Elle compte déjà quelques sélections et a inscrit 1 but. Pour Lily Yohannes, cette convocation intervient quelques semaines après avoir été désignée révélation de la saison 2025-2026 en Ligue des champions.

L'Espagne à deux reprises

Les États-Unis affronteront l'Espagne à deux reprises durant ce rassemblement. Le premier rendez-vous entre les deux équipes est programmé le 10 octobre à Washington, avant une deuxième confrontation le 13 octobre à Chester en Pennsylvanie. Ces deux rencontres opposeront les deux premières nations au classement FIFA.

Chelsea et Toulouse avant la sélection

Arrivée à OL Lyonnes à l'été 2025, l'Américaine a disputé au total 36 rencontres sur 43 la saison passée, s'imposant grandement dans le collectif de Jonatan Giràldez. Elle sera donc une nouvelle fois récompensée et attendue avec la sélection américaine, mais elle doit d'abord terminer son travail avec les Lyonnaises, ce mercredi en Ligue des champions et samedi lors de la réception de Toulouse.