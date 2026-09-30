D'OL Lyonnes à Chelsea, Bompastor a bien changé en deux ans

Après plus d'une décennie à OL Lyonnes en qualité de joueuse, directrice du centre et entraîneure, Sonia Bompastor a choisi de s'exporter en Angleterre. Depuis deux saisons, elle estime être devenue une autre coach, notamment avec la pression médiatique qui entoure Chelsea et le championnat anglais.

Son nom est revenu à plus d'une reprise mercredi dans les entrailles du Parc OL. Difficile de faire autrement quand il s'agit de parler d'une "légende" de retour à la maison. Car oui, quand bien même, elle s'assiera pour la première fois de sa carrière de coach sur le banc adverse, Sonia Bompastor est bien chez elle à Lyon. Onze titres en tant que joueuse, sept en tant qu'entraîneuse, cela suffit à planter le décor de l'impact de l'actuel coach de Chelsea entre Rhône et Saône.

Ce mercredi à 21h, elle comptera bien jouer un très mauvais tour à son ancien club, mais comme l'a rappelé Marie-Antoinette Katoto avant ce choc, "quand on pense à Lyon, on pense forcément à Sonia Bompastor et Camille Abily". Le duo sera de retour pour cette deuxième journée de Ligue des champions et cela sera un petit événement car ce sera une première depuis le départ du tandem à l'été 2024 vers l'Angleterre.

"J'avais besoin de me challenger"

Une fin presque logique après trois saisons et un terminus qui semblait être la fin d'un cycle pour Bompastor et le club dans son ensemble. "Le football en Angleterre est culturel. C’est une culture très différente de celle que l’on a en France, a-t-elle avoué mardi en conférence de presse. Le championnat est très compétitif et c’était aussi un choix personnel de relever ce défi, de me challenger." De l'eau à couler depuis deux saisons et les sourires seront forcément de sortie au moment de l'avant-match.

De son passé de joueuse à celui de coach en passant par celui de directrice de l'Académie, Sonia Bompastor a usé de toutes les casquettes possibles et inimaginables à OL Lyonnes. La restructuration a certes été faite dans les grandes largeurs depuis son départ, mais il y aura toujours une petite tape dans le dos pour se remémorer des souvenirs.

"A Lyon, on savait qu'on pouvait se reposer sur la qualité des joueuses en championnat"

Ce n'est pas Vicki Becho qui dira le contraire, elle qui a choisi de finir sa formation dans la capitale des Gaules sous le forcing de la coach londonienne, alors responsable du centre. "Si je suis à Lyon aujourd'hui, c'est en partie grâce à Sonia. Avec Camille, on a beaucoup travaillé lors de mes deux premières saisons quand elle était adjointe de Jean-Luc Vasseur et même avec Sonia." Les retrouvailles c'est bien, mais qu'en est-il de Sonia Bompastor l'entraîneuse ?

En rejoignant Chelsea, la femme aux 156 sélections chez les Bleues a rejoint un championnat en pleine expansion et à la mode. De quoi la changer de son quotidien lyonnais. "À Lyon, on savait parfois que la qualité des joueuses sur le terrain permettrait de faire la différence à un moment donné, notamment dans les dix ou quinze dernières minutes. Ici, c’est différent. C’est un championnat très compétitif et on est obligés d’arriver à 100 % dans la préparation de chaque match." Ça n'a pas dû trop lui changer avec la préparation de ce choc européen.