Après avoir concédé le match nul face au Mozambique, le Sénégal affrontait l'Éthiopie pour la deuxième journée des qualifications à la CAN 2027. Moussa Niakhaté était de nouveau titulaire et capitaine.

Un deuxième match en temps que leader numéro 1 de l'équipe du Sénégal pour Moussa Niakhaté. Le Lyonnais a porté de nouveau le brassard de capitaine lors de la victoire des hommes de Patrick Vieira face à l'Éthiopie. De la même manière que face au Mozambique, les Sénégalais ont ouvert le score en premier grâce à Ibrahim Mbaye (Aston Villa), avant de reculer légèrement et permettre aux Éthiopiens de se procurer des situations dangereuses, de quoi crisper les Sénégalais. En deuxième période, les hommes de Partick Vieira se font de nouveau peur mais peuvent compter sur leur gardien, solide.

Les Lions de la Téranga ne veulent pas reproduire les mêmes erreurs que face au Mozambique et tentent un maximum de garder le ballon. Les scores resteront figés et le Sénégal repart avec les trois points pour s'installer à la deuxième place du groupe, qualificative.

Alejandro Gomes Rodriguez buteur avec les U19 anglais

De son côté, Alejandro Gomes Rodriguez a eu l'occasion de retrouver du temps de jeu avec sa sélection puisqu'il était titulaire lors de la deuxième victoire consécutive des jeunes Anglais face à la Norvège. L'attaquant lyonnais a été buteur dans cette rencontre permettant à son équipe de mener 2-0. Les Norvégiens ont ensuite réduit l'écart mais l'Angleterre a fini par s'imposer, enchaînant leur deuxième succès de cette trêve.