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Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
Jonatan Giraldez, entraîneur d’OL Lyonnes. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL Lyonnes - Chelsea : Giraldez reconduit (presque) le même groupe qu'à Genève

  • par David Hernandez

    • Pour le choc de la deuxième journée de Ligue des champions, OL Lyonnes reçoit Chelsea à Décines. Après la démonstration à Genève mercredi dernier, Jonatan Giráldez a choisi de s'appuyer sur le même groupe qu'en Suisse, à un changement près avec Féerine Belhadj qui remplace numériquement Maïssa Fathallah.

    Le premier rendez-vous de la saison. Jonatan Giráldez a beau assurer qu'il ne veut pas mettre certains matchs sur un niveau supérieur aux autres, ce match contre Chelsea sera bien un test pour le nouveau visage d'OL Lyonnes. A l'heure des retrouvailles avec Sonia Bompastor, l'entraîneur espagnol peut compter sur un groupe presque au complet. Johanna Kaneryd reste blessée pour plusieurs mois mais mardi après-midi, Elma Juntilla Nelhage, sur le flanc depuis plusieurs semaines, était bien sur les terrains pour préparer l'échéance.

    Il faudra toutefois patienter pour revoir la Suédoise dans le groupe puisque Giraldez a choisi de s'appuyer sur un groupe quasi identique à celui qui s'est rendu à Genève mercredi dernier. A une exception près. Il a fait appel à trois gardiennes avec l'intégration de Féerine Belhadj qui prend numériquement la place de Maïssa Fathallah.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Grohs, Endler, Belhadj (g), Lawrence, Tarciane, Engen, Renard, Sangaré, Bacha, Egurrola, Yohannes, Swierot, Shrader, Benyahia, Dumornay, Weir, Brand, Paralluelo, Becho, Chawinga, Hegerberg, Katoto, Joseph.

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