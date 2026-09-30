OL Lyonnes - Chelsea : Lucy Bronze encense Wendie Renard

Avant de retrouver OL Lyonnes avec Chelsea, ce mercredi au Parc OL (21 heures), Lucy Bronze, ancienne joueuse du club lyonnais, a rendu un hommage à Wendie Renard.

Ce mercredi (21 heures), c'est l'heure des retrouvailles entre OL Lyonnes et Chelsea. Sonia Bompastor, Camille Abily, Kadeisha Buchanan, Ellie Carpenter, Lucy Bronze et Melvine Malard retrouvent le Parc OL, quelques années après avoir marqué l'histoire du club. Parmi ces anciennes Lyonnaises, Lucy Bronze garde un souvenir particulier de sa relation avec Wendie Renard. L'Anglaise a partagé le vestiaire lyonnais avec la défenseure française pendant trois saisons, entre 2017 et 2020. Une période durant laquelle elle a remporté plusieurs Ligues des champions.

"J'ai tellement appris à ses côtés"

Interrogée avant la rencontre, Lucy Bronze n'a pas tari d'éloges envers Wendie Renard. "J'ai passé trois ans à Lyon avec Wendie comme capitaine, et je dis à tout le monde que c'est la meilleure capitaine avec qui j'ai joué", a-t-elle expliqué. La défenseure a également insisté sur les qualités humaines de la capitaine lyonnaise. "C'est une grande joueuse et une grande personne", a-t-elle poursuivi, expliquant avoir énormément appris à ses côtés, notamment sur sa manière de défendre et de prendre position pour ses coéquipières.

"J'ai beaucoup appris de son expérience à Lyon et j'essaie d'apporter cela à Chelsea : montrer l'exemple, emmener tout le monde avec moi et toujours avoir les plus hauts standards", a-t-elle ajouté. Un hommage qui prend une autre dimension particulière avant ces retrouvailles européennes. Figure emblématique d'OL Lyonnes, Wendie Renard compte aujourd'hui plus de 500 matchs avec le club. Ce mercredi à 21 heures à Décines, Lucy Bronze retrouvera donc son ancienne capitaine et son ancienne équipe. OL Lyonnes tentera de poursuivre son excellent début de saison face à Chelsea.

Avec D.H, à Décines.