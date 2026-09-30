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Damaris Egurrola contre Erin Cuthbert lors d'OL - Chelsea
Damaris Egurrola contre Erin Cuthbert lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes - Chelsea : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino

    • Après un début de saison stratosphérique, OL Lyonnes va disputer son premier gros choc de la saison, en Ligue des champions, face à Chelsea, ce mercredi. Retrouvez toutes les informations pratiques de cette deuxième journée de Ligue des champions féminine.

    Avant-match

    30 buts en cinq matchs, voilà les statistiques dignes des grandes années lors de ce début de saison pour OL Lyonnes. Après les trois rencontres de championnat gérées d'un main de maître, les Fenottes ont enchaîné la semaine dernière face au Servette, à Genève, en s'imposant 8-0 et réalisant le premier clean sheet de la saison. Avant de retrouver le championnat samedi face à Toulouse, OL Lyonnes fait face à un gros, Chelsea pour mesurer le niveau de l'équipe cette saison.

    Cette rencontre est également l'heure des retrouvailles entre les deux clubs avec plusieurs joueuses des grandes années lyonnaises qui vont faire leur retour sur la pelouse du Parc OL. Sur le banc également, Sonia Bompastor et Camille Abily, anciennes de l'Olympique lyonnais désormais à Chelsea, vont faire également leur retour. Les deux clubs sont actuellement invaincus depuis le début de saison. Chelsea a notamment signé une victoire importante lors du derby face à Arsenal ce week-end lors du derby londonien. Quant à elle, les Lyonnaises sont sur une dynamique de sept buts par match avec des victoires face à Fleury (7-1), Paris FC (7-1), Le Havre (8-1) et Servette (8-0).

    À quelle heure se joue OL Lyonnes - Chelsea ?

    Le choc entre OL Lyonnes et Chelsea est programmé à 21h00 au Parc OL. La rencontre constitue l'un des chocs de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine avec Manchester City contre le Real Madrid, programmé le jeudi 1er octobre à 21h00. Le match sera arbitré par Marta Huerta De Aza.

    Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - Chelsea ?

    Contrairement à l'affiche face au Servette, la partie sera diffusée sur La Chaîne l'Équipe, en clair, ce mercredi à 21h00, tout en étant disponible sur Disney+. La chaîne est disponible sur le canal 21 des chaînes TNT.

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