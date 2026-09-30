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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) contre le Servette FC (@UEFA)

OL Lyonnes : Jule Brand et Melchie Dumornay nommées pour le trophée UNFP de septembre

  • par Enzo Catolino

    • OL Lyonnes est doublement représenté dans les nominations pour le trophée de joueuse du mois de Première Ligue. Jule Brand et Melchie Dumornay font partie des trois retenues, en compagnie de Sanaâ Mssoudy (FC Fleury).

    Arrivée à l'été 2025, Jule Brand connaît un début de saison remarqué. L'internationale allemande s'impose de plus en plus dans le collectif lyonnais et figure parmi les prétendantes à cette distinction mensuelle. Une reconnaissance pour la milieu de terrain, qui entame sa deuxième saison avec OL Lyonnes et qui s'est montrée indispensable dans le projet de jeu de Jonatan Giráldez.

    Dumornay également nommée

    Melchie Dumornay n'en finit plus avec les distinctions. Déjà choisie pour faire partie des 30 nommées au Ballon d'Or, qui se déroulera à la fin du mois d'octobre, elle accompagne sa coéquipière pour le titre de joueuse du mois de septembre. L'Haïtienne réalise un début de saison très solide en ayant été décisive à tous les matchs. Elle se distingue avec un triplé et plusieurs doublés, ce qui la place parmi les joueuses les plus offensives d'Europe.

    Face aux deux Lyonnaises, Sanaâ Mssoudy (FC Fleury) complète le trio. La joueuse est également récompensée pour ses performances en club en septembre. Les supporters ont jusqu'au vendredi 2 octobre 23h59 pour pouvoir élire la joueuse du mois de septembre de Première Ligue.

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