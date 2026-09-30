Actualités
Capture La chaîne L’Equipe

OL : Šulc voit rouge, Nuamah buteur... le recap des internationaux qui jouaient ce mardi

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Pas moins de dix internationaux lyonnais étaient convoqués par leur sélection, mardi, pour disputer une rencontre. Si certains ont brillé en étant décisifs, Pavel Šulc, lui, s'est fait explulser face à l'Angleterre.

    Le bilan est assez mitigé pour les internationaux de l'OL pendant cette trêve internationale. Ce mardi, la logique était la même. Deux victoires pour deux défaites le soir, comme l'après-midi avec les jeunes et Moussa Niakhaté. Tous les Lyonnais convoqués disputaient des matchs importants comme la Ligue des nations ou les qualifications à la prochaine CAN. Toutefois, ils n'ont pas connu le même destin.

    Pavel Šulc expulsé avec la Tchéquie

    Deux défaites en deux matchs pour les Tchèques qui continuent leur chemin de croix dans cette Ligue des nations, et n'arrivent pas à relever la tête après une Coupe du monde ratée. Ce mardi, ils affrontaient l'Angleterre de Thomas Tuchel. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. À la 25ᵉ minute, Pavel Šulc craque complètement et tacle violemment Elliot Anderson (Manchester City). Après visionnage de la vidéo (en photo), il est expulsé et doit laisser ses coéquipiers. La République tchèque finit par s'incliner 2-0.

    Ernest Nuamah buteur avec le Ghana

    Après un début de saison très solide du côté de l'OL, Ernest Nuamah n'en finit plus de marquer des buts. Ce mardi, le Ghana s'est incliné 4-2 face à la Gambie, enchaînant déjà sa deuxième défaite en deux matchs. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'ouverture du score rapide d'Ernest Nuamah, avant que les Ghanéens prennent le large pour mener 2-0. La Gambie a ensuite complètement renversé le match et a fini par s'imposer.

    Greif sur le banc mais victorieux

    Dominik Greif avait rendez-vous avec sa sélection pour disputer le deuxième match de la Ligue des nations, après avoir remporté le premier sans encaisser de buts. Néanmoins, le gardien de l'OL est resté sur le banc lors de cette partie. Le sélectionneur slovaque a préféré mettre Martin Dúbravka (Tottenham) dans les buts pour permettre aux Slovaques de s'imposer face au Kazakhstan 2-1.

    Athekame confirme avec la Suisse

    Après avoir disputé un super match face à la Macédoine du Nord, Zachary Athekame a été de nouveau reconduit au poste de latéral droit par Murat Yakin, sélectionneur de la Suisse. Le jeune latéral a de nouveau confirmé en ayant encore disputé la totalité de la rencontre. La Suisse s'est imposée 3-0 face à l'Écosse.

    à lire également
    Sonia Bompastor lors de Benfica - OL (1-2)
    D'OL Lyonnes à Chelsea, Bompastor a bien changé en deux ans
    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 30 Sep 26 à 10 h 16

      Le geste de Pavel contre l'Angleterre.... je comprends pas comment il peut être aussi différent chez nous que en sélection

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : Šulc voit rouge, Nuamah buteur... le recap des internationaux qui jouaient ce mardi 10:00
    Damaris Egurrola contre Erin Cuthbert lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes - Chelsea : avant-match, horaire, diffusion TV 09:00
    Sonia Bompastor lors de Benfica - OL (1-2)
    D'OL Lyonnes à Chelsea, Bompastor a bien changé en deux ans 08:00
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    OL Lyonnes - Chelsea : Giraldez reconduit (presque) le même groupe qu'à Genève 07:30
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    OL : Niakhaté capitaine avec le Sénégal, Gomes Rodriguez buteur avec l'Angleterre U19 29/09/26
    Vicki Becho après son but lors de PSG - OL Lyonnes
    Becho avant OL Lyonnes - Chelsea : "Si je suis là, c'est grâce à Sonia Bompastor" 29/09/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur d'OL Lyonnes
    Giraldez avant OL Lyonnes - Chelsea : "Je n'aime pas parler de match plus important" 29/09/26
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    OL : chocs en Ligue 1 et suite de la Ligue Europa en octobre 29/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Mardi sans pour les internationaux U20 de l'OL en Ligue Elite 29/09/26
    Salma Paralluelo, ailière d'OL Lyonnes
    Paralluelo (OL Lyonnes) convoquée pour les deux chocs Etats-Unis - Espagne 29/09/26
    Melvine Marlard a signé avec Chelsea
    OL Lyonnes - Chelsea sous le signe des retrouvailles 29/09/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    OL : Mads Bidstrup, le volume comme arme principale 29/09/26
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    France U20 : Merah et Kamara sur le pont contre l'Angleterre (en direct à 11h30) 29/09/26
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg et Ingrid Engen retenues avec la Norvège 29/09/26
    OL : pas moins de 10 internationaux en piste ce mardi 29/09/26
    Noah Nartey avec les U21 du Danemark
    OL : 30 minutes pour Nartey, Openda est resté sur le banc pour Belgique - France 29/09/26
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement (2026-2027)
    Après une semaine de vacances, l'OL reprend l'entraînement en petit comité 29/09/26
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : le feuilleton Fofana, un dérèglement qui rend le mercato encore plus détestable 29/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut