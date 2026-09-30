Pas moins de dix internationaux lyonnais étaient convoqués par leur sélection, mardi, pour disputer une rencontre. Si certains ont brillé en étant décisifs, Pavel Šulc, lui, s'est fait explulser face à l'Angleterre.

Le bilan est assez mitigé pour les internationaux de l'OL pendant cette trêve internationale. Ce mardi, la logique était la même. Deux victoires pour deux défaites le soir, comme l'après-midi avec les jeunes et Moussa Niakhaté. Tous les Lyonnais convoqués disputaient des matchs importants comme la Ligue des nations ou les qualifications à la prochaine CAN. Toutefois, ils n'ont pas connu le même destin.

Pavel Šulc expulsé avec la Tchéquie

Deux défaites en deux matchs pour les Tchèques qui continuent leur chemin de croix dans cette Ligue des nations, et n'arrivent pas à relever la tête après une Coupe du monde ratée. Ce mardi, ils affrontaient l'Angleterre de Thomas Tuchel. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. À la 25ᵉ minute, Pavel Šulc craque complètement et tacle violemment Elliot Anderson (Manchester City). Après visionnage de la vidéo (en photo), il est expulsé et doit laisser ses coéquipiers. La République tchèque finit par s'incliner 2-0.

Ernest Nuamah buteur avec le Ghana

Après un début de saison très solide du côté de l'OL, Ernest Nuamah n'en finit plus de marquer des buts. Ce mardi, le Ghana s'est incliné 4-2 face à la Gambie, enchaînant déjà sa deuxième défaite en deux matchs. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'ouverture du score rapide d'Ernest Nuamah, avant que les Ghanéens prennent le large pour mener 2-0. La Gambie a ensuite complètement renversé le match et a fini par s'imposer.

Greif sur le banc mais victorieux

Dominik Greif avait rendez-vous avec sa sélection pour disputer le deuxième match de la Ligue des nations, après avoir remporté le premier sans encaisser de buts. Néanmoins, le gardien de l'OL est resté sur le banc lors de cette partie. Le sélectionneur slovaque a préféré mettre Martin Dúbravka (Tottenham) dans les buts pour permettre aux Slovaques de s'imposer face au Kazakhstan 2-1.

Athekame confirme avec la Suisse

Après avoir disputé un super match face à la Macédoine du Nord, Zachary Athekame a été de nouveau reconduit au poste de latéral droit par Murat Yakin, sélectionneur de la Suisse. Le jeune latéral a de nouveau confirmé en ayant encore disputé la totalité de la rencontre. La Suisse s'est imposée 3-0 face à l'Écosse.