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Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – Real Sociedad (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : une référence européenne pour la formation

  • par Enzo Catolino

    • La formation lyonnaise continue de peser au plus haut niveau européen. Selon une donnée publiée par l'UEFA, OL Lyonnes a accordé 28% de ses minutes de jeu à des joueuses issues de sa formation, lors de sa dernière saison européenne. Un chiffre qui classe OL Lyonnes aux portes du podium, dans ce domaine.

    Seuls trois clubs font davantage confiance à leurs jeunes joueuses formées au club, par rapport à OL Lyonnes. Le Paris FC est seul en tête avec 41 % des minutes consacrées à ses jeunes joueuses, devant le Barça Feminí (35 %) et OH Leuven (30 %). Avec ses 28 %, OL Lyonnes devancent des grosses écuries européennes comme Arsenal (17 %), l'Atlético de Madrid (14 %), le Bayern Munich (14 %), le PSG (14 %) et Chelsea (13 %).

    La formation toujours au cœur du projet

    Cette statistique illustre parfaitement la place occupée par la formation dans le projet d'OL Lyonnes. L'UEFA souligne d'ailleurs l'importance accordée au développement des jeunes joueuses dans le cadre de ses règlements pour les compétitions féminines. Avec 28% de ses minutes disputées par des joueuses issues de leur centre de formation, OL Lyonnes figure ainsi parmi les meilleurs clubs européens, aussi bien sur le niveau de jeu que sur ceux qui donnent le plus de place à ses jeunes talents au plus haut niveau.

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