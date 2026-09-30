Débuts repoussés pour la réserve d’OL Lyonnes en Challenge Espoirs

La réserve d'OL Lyonnes ne disputera finalement pas son premier match dans le Challenge Espoirs féminin ce mercredi. Prévue à 14h30, à Montpellier, la rencontre a été annulée en raison des conditions météorologiques.

La première édition du Challenge Espoirs féminin devra donc attendre avant de voir les jeunes Lyonnaises entrer en lice. Créée cette saison, cette nouvelle compétition rassemble sept centres de formation et concerne principalement les jeunes de 18 à 23 ans. OL Lyonnes fait partie des clubs engagés aux côtés de Montpellier, du Paris FC, du Paris Saint-Germain, de Fleury, de l'Olympique de Marseille et de l'AJ Auxerre, seul club de seconde division présent dans la compétition.

Un bon début de saison en D3

Cette intervention intervient alors que la réserve lyonnaise a réalisé un début de saison intéressant. Les jeunes joueuses, dirigées par Julien Perney, ont signé deux larges succès contre le Puy-en-Velay (5-0), puis le FC Rousset Saint-Victoire (7-1), avant de tenter de poursuivre leur série face à Albi Marssac. Cette fois-ci, elles se sont inclinées 4-3 au terme d'un match animé. La réserve a donc plutôt bien commencé sa saison en championnat et doit maintenant jongler avec cette compétition, destinée à favoriser les confrontations entre centres de formation. Le match n'aura donc pas lieu et les Lyonnaises devront patienter avant de faire leur entrée dans la compétition.