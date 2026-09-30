C'est l'une des armes les plus dangereuses côté OL Lyonnes. Avec un début de saison très prolifique, Marie-Antoinette Katoto est en pleine forme avant d'affronter Chelsea, ce mercredi. Habituée des buts, elle n'a pourtant jamais marqué face aux Blues en compétition officielle.

Depuis le début de la saison, Marie-Antoinette Katoto affiche une efficacité hors norme devant les buts. En championnat, elle a inscrit un doublé face au Paris FC, avant d'inscrire un triplé quelques rencontres plus tard face au Servette FC, en Ligue des champions, permettant à son équipe de continuer son début de saison très prolifique. Des performances qui illustrent la pleine forme de l'attaquante, particulièrement en vue depuis la reprise.

Chelsea, un défi encore inédit pour Katoto

Cela peut paraître comme une anomalie mais Marie-Antoinette Katoto n'a, pour le moment, jamais inscrit le moindre but face à Chelsea, en compétition officielle. Elle avait déjà affronté les Blues lors de son passage au Paris Saint-Germain, sans jamais pouvoir trouver la faille. Cette statistique contraste grandement avec son bilan continental. Grâce à ses réalisations en C1, Marie-Antoinette Katoto porte déjà son total à 32 buts dans la compétition. Seules trois Françaises font mieux : Wendie Renard (39), Camille Abily (43) et Eugénie Le Sommer (50). En pleine confiance depuis le début de la saison, Marie-Antoinette Katoto cherchera à ouvrir son compteur mercredi, face à Chelsea, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des champions.