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Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d’Argentine – Espagne (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL : Nicolas Tagliafico est le seul international lyonnais en piste ce mercredi

  • par Enzo Catolino

    • Après 10 internationaux de l'OL sur le pont mardi, seul Nicolas Tagliafico a rendez-vous avec sa sélection ce mercredi pour commencer sa trêve internationale.

    C'est déjà le milieu de la deuxième semaine de trêve internationale et beaucoup de Lyonnais ont déjà disputé plusieurs rencontres pour leur nation. Néanmoins, il reste encore quelques joueurs qui n'ont toujours pas démarré, dont Nicolas Tagliafico. Voici son programme détaillé pour ce jour.

    Nicolas Tagliafico (Argentine)

    Après une Coupe du monde marquée par une finale terrible, perdue face à l'Espagne, l'Argentine revient pour disputer trois matchs amicaux lors de cette trêve. Nicolas Tagliafico, en manque de rythme depuis son retour post-Coupe du monde, a été convoqué pour participer à ces rencontres avec les siens. Tout commence ce soir face à la Bolivie. Le latéral gauche de l'OL va donc retrouver l'Albiceleste pour cette première sortie de cette trêve internationale.

    Une rencontre qui lui permettra également de retrouver progressivement du rythme avec sa sélection, alors qu'il n'a pas eu l'occasion de disputer une rencontre complète avec l'OL depuis son retour. L'Argentine poursuivra ensuite son programme avec deux autres matchs, permettant à Nicolas Tagliafico d'avoir plusieurs rendez-vous pour se montrer avant son retour à Lyon, la semaine prochaine.

    Argentine – Bolivie : à 21h (match amical)


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