Dans un match tactique, OL Lyonnes a eu la maîtrise du jeu contre Chelsea. Il a seulement manqué un peu de justesse dans l'avant-dernier et le dernier geste pour prendre le meilleur sur les Londoniennes (0-0).
On attendait ce choc pour en savoir un peu plus. Pour ce qui est du résultat, il faudra repasser puisque OL Lyonnes et Chelsea n'ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes (0-0). Néanmoins, dans le contenu, Jonatan Giráldez devra certainement être content de la prestation de ses joueuses. Après avoir déroulé sur le début du championnat et une fessée contre le Servette FCCF mercredi dernier, les supporters lyonnais attendait de voir si la stratégie de l'entraîneur espagnol allait tenir la route contre une formation plus forte et candidate pour le titre final.
Une partie tactique mais plaisante
De là à dire totalement oui, il y a un monde. Néanmoins, la tactique résolument portée vers l'attaque a tenu la baraque défensivement. De nouveau alignée dans le but, Mala Grohs n'a rien eu à faire. Il faut dire que ce match tactique s'est résumé à une formation lyonnaise qui a cherché à bien attaquer contre une équipe londonienne qui s'est efforcée de bien défendre. Et chacun dans leur domaine, OL Lyonnes et Chelsea ont livré une prestation de haut niveau. Il n'a finalement manqué qu'un but (côté lyonnais) pour que cette soirée soit réussie et plonge le Parc OL dans une certaine ivresse.
OL Lyonnes a manqué de justesse
Pour ses retrouvailles avec son club de coeur, Sonia Bompastor ne crachera certainement pas sur ce point du nul. Mais, à la façon dont elle et son staff ont réagi sur un penalty d'abord sifflé pour annuler avec la VAR à la 76e minute puis les deux grosses occasions en fin de match, on se doute qu'elle aurait aimé un peu mieux. Mais son homologue lyonnais également puisque les occasions les plus franches furent dans les rangs rhodaniens. Avec un quinté Brand - Weir - Dumornay - Paralluelo - Katoto, ce ne fut pas l'abondance d'actions comme sur les quatre premières sorties de la saison.
Mais ce fut léché avec des combinaisons en une touche comme à la 24e ou la 59e. Mais par deux fois, Marie-Antoinette Katoto a été contrée au dernier moment par Lucy Bronze. A côté de ça, Paralluelo a eu une grosse situation, parfaitement lancée par Dumornay. L'Espagnole a buté sur Hampton, pas forcément plus sollicitée que Grohs grâce à un pied ou une jambe de ses coéquipières.
La VAR a joué son rôle
Et pourtant, les deux gardiennes ont joué un rôle déterminant au moment où il le fallait. Dans une fin de match débridée, Grohs a fait l'arrêt sur une frappe de James au point de penalty. Presque dans la minute qui a suivi, c'est la gardienne de Chelsea qui s'est envolée pour repousser une tête parfaite d'Hegerberg. Il y avait du K-O dans l'air, mais finalement, tout le monde est reparti bon copain. Quand ce ne fut pas les gardiennes, ce fut en effet la VAR qui a empêché de voir des buts avec un but de Paralluelo logiquement refusé pour un hors-jeu et deux penalty annulés pour Chelsea.
Bravo à Chelsea et Sonia, elle a une bonne équipe, elles peuvent prétendre à la finale.
Joueuse du match : Elie
En ce qui nous concerne il va falloir remettre en question beaucoup de chose. Déjà le 3-4-3 ça va contre Le Havre sinon il faut revenir à un 4-4-2 ou 4-3-3.
Non, Selma. Sans chauvinisme.
Élie et Selma alors 😉
Bof je vois pas en quoi Chelsea peut prétendre à la finale, en tout cas pas plus que d'autres équipes...
Ben moi je dis que Chelsea peut y prétendre, et j'ai jamais dit que d'autres n'en étaient pas capable.
Sans marquer de buts ça va être difficile d'atteindre la finale, 1-0 contre Vienne, là 0-0... pas très impressionnant tout ça.
Difficile de penser que Chelsea peut aller en finale... Comme il est difficile de penser que l'OL peut y aller après ce type de match ! Mais ce n'est que le début de la saison.
La partie est manquée et je pense que c'est davantage à cause du coach plutôt que des joueuses.
Nul équitable.
épicétou.
Dommage qu'on n'ait pas eu de buts car il y a eu des occasions franches des 2 côtés.
La passe de Melchie à 1s de retard pour Paralluelo ...
Et on passe à côté de la grosse désillusion voir le hold-up avec les 2 dernières occasions sauvées/manquées par Chelsea
Et surtout la superbe tête d'Ava et l'envolée de Hampton car je voyais vraiment le ballon au fond ..
Melchie a malheureusement manqué de lucidité en deuxième période, et a couté quelques occasions. Difficile de lui en vouloir tant elle donne à son équipe, mais parfois il faut aussi l'avoir l'humilité de penser que l'on a des coéquipières qui peuvent tout à fait la suppléer si elle a un coup de moins bien.
Perso, mention à Selma.
Et pour le système, j'ai aussi du mal à comprendre ce 3-4-3 qui en plus n'en n'est pas vraiment un.
J'ai toujours l'impression que les coachs veulent se montrer en inventant un nouveau truc, et Gigi n'est pas le premier à le faire.
Bon, on va devoir atomiser l'Inter ! 😉
Bonne soirée à tous.
Comme on dit, c'est pas le système qui compte mais comment on l'anime, Chelsea aussi était en 3-4-3.
Qui anime ? Les joueuses, c'est pas avec une tarciane ou Engen que ça peut fonctionner, comme j'ai dis dans un autre com, ça va contre des petites et moyennes équipes mais contre des grosses ces joueuses là n'ont pas le niveau pour jouer à 3 en défense. Et heureusement qu'on avait Jule à droite car avec Lauwrence face à Thomson on était mal.
T'as rien compris Dédé,
C'est un 3-4-2-1 avec une attaque en losange, un milieu à plat (trop fatigué sans doute) et une défense en vrac (logique avec Tarciane).... oui je sais c'est pas nouveau, dans la cours de récré on jouait déjà comme ça ! 🥳
En face c'était un 6-6-4 ... ça c'est pas nouveau non plus... à Chelsea : 6 en défense, 6 au milieu et 4 en attaque enfin c'est ce que j'ai vu tellement elles accélèrent dans leurs transitions... seule erreur, elle ne marquent pas parce qu'il y a une française (bien trop lente et maladroite) en 9 😜
J'ai quand même passé une bonne soirée, en écoutant les commentaires de la télé, maintenant j'arrive à bien faire la différence entre baltringue et tocard... au masculin comme au féminin 😂
Pour le moment, je ne vois pas trop la plus-value de Paralluelo, mais bon elle vient d'arriver, elle doit s'acclimater, se faire à un autre style de jeu que la barça, ça va prendre un peu de temps, c'était pareil avec Diani ou Katoto. Sinon vivement le retour de Renard, Tarciane me fait peur à chaque ballon qu'elle touche, même quand elle joue bien !
C'était un match intéressant tactiquement, Melchie était bien prise, j'aurais aimé qu'on joue davantage sur les cotés, avec plus de centres, pas fan de Brand à ce poste-là, mais c'était sans doute pour contrer la vitesse de Carpenter (qui a réussi l'exploit de prendre de vitesse Chawinga, c'est dire les jambes qu'elle a). Un nul, mais qui va faire du bien pour la suite, pour mieux analyser comment faire mieux dans ce genre de match.
Le spectacle fourni par les Fenottes est affligeant. Rendez nous Reynald Pedros qu’on puisse voir du beau jeu.
Et David il oublie le tir croisé de la japonaise à la 98éme minute qui passe a ras de nos poteaux...
Je ne comprend pas que l'on puisse faire jouer piston droit à Brand , elle a des jambes pour faire la différence à l'aile , non on l'a fait monter , descendre et se faire chiper le ballon au final.....
Gigi vient de me donner un aperçu de son coaching , et bien Sonia peut le regarder dans les yeux et sans cligner....
David est complètement à l'ouest sur ce coup là. Je vois pas où on a été dominateur et maîtrisé le match ?? Je dirais plutôt du 50/50
Giraldez semble vouloir forcer l'OLL à devenir un nouveau Barça !
Match insignifiant !
Assez deçu de la modeste qualité du jeu des lyonnes. En cause l'adversaire et le plan de jeu discutable.
Nos 2 facteurs X Jule et Melchie sont mal exploitées dans ce système : Jule est cantonnée le long de la ligne de touche où elle doit aligner les sprints de 50 ou 60 mètres réduisant d'autant ses aptitudes à être décisive. Melchie a dans l'ensemble rendu un match assez terne et de piètre qualité technique. Elle s'est encore une fois occupée de la construction du jeu, revenant pour cela dans la zone du milieu du terrain au détriment de ses qualités purement offensives.
Ces efforts demandés par le coach marchent bien face à des équipes faibles car peu répétés mais me paraissent suicidaires lors des " gros" matches. De plus à ce rythme, elles seront épuisées avant la fin de saison où il s'agit d'être décisif pout espérer gagner le titres recherchés
Diani me manque déjà
Je suis également déçu de la prestation lyonnaise qui , comme cela a été dit , est en partie du au système de jeu car Jule Brand et Paralluello sont dans l'obligation de faire beaucoup trop d'effort sur les cotés et elles sont beaucoup moins efficace à l'approche du but adverse .
Il y a plusieurs éléments pour moi.
Weir est positionnée dans ce trio offensif, proche de l'attaquante centrale. Sauf qu'elle s'est baladée un peu partout, et n'a jamais apporté quelconque danger sur le côté droit... Je suis franchement dubitatif sur ses qualités à ce poste, surtout avec une attaquante centrale qui bouge aussi peu. Adversaires différents, bien entendu, mais c'était bien mieux sur les matchs précédents à ce niveau.
Katoto a fait très peu de courses, a été très peu mobile, et très peu trouvée. Seulement 15 ballons touchés en 65mn. Elle a refusé le duel contre les centrales. C'est du classique Katoto dans un match un peu dur.
Melchie s'est perdue à courir partout et nulle part. Elle a voulu endosser le rôle d'héroïne, et n'a pas été juste sur certains de ses choix, ce qui a coûté de belles occases à son équipe. Parfois, c'est OK de se dire qu'on n'a plus l'influx nécessaire, et se contenter de briller par la passe.
Pour moi, Giraldez s'est trompé, et aurait du faire le choix de la continuité. Le trio Melchie-Ada-Katoto présentait davantage de garanties et aurait eu plus de poids devant contre une défense assez regroupée - et assez solide -. Au final, on a aligné un trio de joueuses dont 2 qui ont évité le duel et n'ont pas fait les courses nécessaires pour ces positions. Peut-être Giraldez voulait-il densifier le milieu avec une Weir qui avait tendance à jouer un peu plus bas, mais le résultat fut un peu une bouillie de foot ou on n'a jamais vraiment trop su qui jouait ou... Notre meilleure occasion est la tête d'Ada à la 90e. C'est quand même peu...