Dans un match tactique, OL Lyonnes a eu la maîtrise du jeu contre Chelsea. Il a seulement manqué un peu de justesse dans l'avant-dernier et le dernier geste pour prendre le meilleur sur les Londoniennes (0-0).

On attendait ce choc pour en savoir un peu plus. Pour ce qui est du résultat, il faudra repasser puisque OL Lyonnes et Chelsea n'ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes (0-0). Néanmoins, dans le contenu, Jonatan Giráldez devra certainement être content de la prestation de ses joueuses. Après avoir déroulé sur le début du championnat et une fessée contre le Servette FCCF mercredi dernier, les supporters lyonnais attendait de voir si la stratégie de l'entraîneur espagnol allait tenir la route contre une formation plus forte et candidate pour le titre final.

Une partie tactique mais plaisante

De là à dire totalement oui, il y a un monde. Néanmoins, la tactique résolument portée vers l'attaque a tenu la baraque défensivement. De nouveau alignée dans le but, Mala Grohs n'a rien eu à faire. Il faut dire que ce match tactique s'est résumé à une formation lyonnaise qui a cherché à bien attaquer contre une équipe londonienne qui s'est efforcée de bien défendre. Et chacun dans leur domaine, OL Lyonnes et Chelsea ont livré une prestation de haut niveau. Il n'a finalement manqué qu'un but (côté lyonnais) pour que cette soirée soit réussie et plonge le Parc OL dans une certaine ivresse.

OL Lyonnes a manqué de justesse

Pour ses retrouvailles avec son club de coeur, Sonia Bompastor ne crachera certainement pas sur ce point du nul. Mais, à la façon dont elle et son staff ont réagi sur un penalty d'abord sifflé pour annuler avec la VAR à la 76e minute puis les deux grosses occasions en fin de match, on se doute qu'elle aurait aimé un peu mieux. Mais son homologue lyonnais également puisque les occasions les plus franches furent dans les rangs rhodaniens. Avec un quinté Brand - Weir - Dumornay - Paralluelo - Katoto, ce ne fut pas l'abondance d'actions comme sur les quatre premières sorties de la saison.

Mais ce fut léché avec des combinaisons en une touche comme à la 24e ou la 59e. Mais par deux fois, Marie-Antoinette Katoto a été contrée au dernier moment par Lucy Bronze. A côté de ça, Paralluelo a eu une grosse situation, parfaitement lancée par Dumornay. L'Espagnole a buté sur Hampton, pas forcément plus sollicitée que Grohs grâce à un pied ou une jambe de ses coéquipières.

La VAR a joué son rôle

Et pourtant, les deux gardiennes ont joué un rôle déterminant au moment où il le fallait. Dans une fin de match débridée, Grohs a fait l'arrêt sur une frappe de James au point de penalty. Presque dans la minute qui a suivi, c'est la gardienne de Chelsea qui s'est envolée pour repousser une tête parfaite d'Hegerberg. Il y avait du K-O dans l'air, mais finalement, tout le monde est reparti bon copain. Quand ce ne fut pas les gardiennes, ce fut en effet la VAR qui a empêché de voir des buts avec un but de Paralluelo logiquement refusé pour un hors-jeu et deux penalty annulés pour Chelsea.