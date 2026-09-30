OL Lyonnes - Chelsea : Brand de retour dans le onze, Weir titulaire

Ce mercredi (21h), OL Lyonnes dispute son deuxième match de la phase de Ligue des champions. Après un facile succès contre le Servette FCCF, les Lyonnaises affrontent le Chelsea de Sonia Bompastor. Pour ce choc, Jonatan Giráldez reste sur son 3-4-3 mais avec des modifications. Jule Brand remplace Ashley Lawrence et Caroline Weir à la place d’Ada Hegerberg.

Cela faisait deux ans qu'ils attendaient ça. Depuis le départ de Sonia Bompastor vers Chelsea, l'ancienne coach d'OL Lyonnes ainsi que le club lyonnais "rêvaient" de se retrouver en Ligue des champions. Le tirage au sort de cette phase de ligue 2026-2027 a plutôt bien fait les choses avec une venue des Blues à Décines. Un match de retrouvailles donc, mais surtout un choc entre deux prétendants au titre final en mai prochain à Varsovie. La route est encore longue, mais ce premier rendez-vous au Parc OL doit permettre à Jonatan Giráldez et ses joueuses d'envoyer un premier message à la concurrence.

Car la très large victoire à Genève était certes belle, mais contre une formation bien plus faible que la formation londonienne. Alors, ce match à 21h doit permettre de valider les acquis observés depuis le début de la saison et notamment ce système assez offensif. Malgré l'adversaire, le coach espagnol n'a pas dérogé à ses principes et son 3-4-3, restant dans la continuité de ce qu'il avait fait en Suisse. Néanmoins, il a apporté quelques retouches avec Jule Brand qui retrouve le onze en qualité de piston droit à la place d’Ashley Lawrence. Caroline Weir prend elle numériquement la place d’Ada Hegerberg.

La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Tarciane, Engen, Bacha - Brand, Damaris, Yohannes, Paralluelo - Dumornay, Katoto, Weir