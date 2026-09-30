OL Lyonnes - Chelsea : Brand de retour dans le onze, Weir titulaire

Ce mercredi (21h), OL Lyonnes dispute son deuxième match de la phase de Ligue des champions. Après un facile succès contre le Servette FCCF, les Lyonnaises affrontent le Chelsea de Sonia Bompastor. Pour ce choc, Jonatan Giráldez reste sur son 3-4-3 mais avec des modifications. Jule Brand remplace Ashley Lawrence et Caroline Weir à la place d’Ada Hegerberg.
Cela faisait deux ans qu'ils attendaient ça. Depuis le départ de Sonia Bompastor vers Chelsea, l'ancienne coach d'OL Lyonnes ainsi que le club lyonnais "rêvaient" de se retrouver en Ligue des champions. Le tirage au sort de cette phase de ligue 2026-2027 a plutôt bien fait les choses avec une venue des Blues à Décines. Un match de retrouvailles donc, mais surtout un choc entre deux prétendants au titre final en mai prochain à Varsovie. La route est encore longue, mais ce premier rendez-vous au Parc OL doit permettre à Jonatan Giráldez et ses joueuses d'envoyer un premier message à la concurrence.
Car la très large victoire à Genève était certes belle, mais contre une formation bien plus faible que la formation londonienne. Alors, ce match à 21h doit permettre de valider les acquis observés depuis le début de la saison et notamment ce système assez offensif. Malgré l'adversaire, le coach espagnol n'a pas dérogé à ses principes et son 3-4-3, restant dans la continuité de ce qu'il avait fait en Suisse. Néanmoins, il a apporté quelques retouches avec Jule Brand qui retrouve le onze en qualité de piston droit à la place d’Ashley Lawrence. Caroline Weir prend elle numériquement la place d’Ada Hegerberg.
La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Tarciane, Engen, Bacha - Brand, Damaris, Yohannes, Paralluelo - Dumornay, Katoto, Weir
La bonne vieille tactique du... Qui n'a pas marqué ? Allez, sur le banc ! Dommage de changer une attaque qui avait très bien fonctionné contre le Servette.
Tu dis ça parce que Ada joue pas 😉
Absolument oui ! Il n'est toujours pas interdit d'avoir des favoris 😉 Ada fait un meilleur début de saison que Katoto pour moi mais... un match moins marquant la semaine passée ! Mais pas insignifiant. J''aurais reconduit la même attaque, et juste inclu Brand dans le 11 (numériquement à la place de Lawrence, et sur le terrain à la place de Bacha). A voir ce que Weir va donner. Elle nourrit quelques espoirs, c'est une bonne technicienne, mais les grands matchs qu'elle a joué jusqu'à présent se résument à des manitas contre le Barça.
La compo reste bonne, bien sur.
Le chef a choisi, on verra ce qu'il en sortira mais, l'équipe semble très bonne ainsi et, comme Jule sera au violon, ce sera tout bon 😊
Salut les gones, et les " assimilés" ! 😉
De retour de l'Ile où tout est beau, mais aussi de passage sur le forum pour soutenir nos fenottes.
Heureux de revoir certaines de nos ex ,et particulièrement Lucy et Elie.
Nos deux ex latérales droites avec des qualités différentes, mais tellement agréables à voir jouer.
Lucy, la classe, le talent, l'intelligence, et Elie avec ses 3 poumons et sa vitesse impressionnante. Nulle envie de les comparer, seulement de les citer, car je les aimais bien...
Bon, on a Tarciane et Lawrence, mais elles ne jouent pas dans la même cour !😀
J'espère que toutes nos anciennes vont passer à travers ce soir, et que nos filles vont faire honneur au fanion.( même s'il a changé !)
FORZA L'OLL !!! 💖💙
edit: Impatient de voir Jule dans ce registre, moi qui ai raté tous les matchs !
Et si elle est au violon, alors !😉
Si Jule est au violon, Léon ne chante que la messe ...😄
Tu es toujours là XUO ?
Je ne te lis pas souvent, après normal puique je n'y viens pas non plus ....
Du coup Bacha est au milieu si c'est un 3-4-3.
David le sens écrit de la compo ne correspond pas avec ce que tu dis dans ton article 😉
Contre Arsenal, dans le temps additionnel, Ellie courait toujours, quelle joueuse 🤩
Hello Poupette,
La devise d'Elie : " Je cours donc je suis " ! 😉
Elle est tjrs aussi infatigable, c'est Ia Kim K du football féminin.
Salut Dede. Tu es revenu au bled ?
Salut JUNI,
Oui, avec des images plein les yeux, et mon porte-feuille bien plus léger !
C'est la vie ...😊
Au moins tu en as profité 😉
Mon plus gros soucis c'est la défense surtout avec la présence de Tarciane. Elle ne m'inspire pas confiance celle-là. D'autant qu'Ashley Thompson joue sur son côté. Elle est rapide tandis que Tarciane est plus lente qu'une tortue.
Je ne sais pas si je vais regarder tout le match car, hier j'ai eu ma première injection du vaccin contre le zona et, il est très fatigant ! alors, les filles, marquez vite que je puisse aller me coucher tôt !
Salut Dédé, te voila donc de retour sur le continent et, tu as résisté à dame canicule, celle là même que j'ai très mal supportée 😫
Salut dede,
Tout pareil, mon épouse et moi y avons laissé des plumes avec cette put.... de séries de canicules .
Aurais-tu peur du zona ? Des précédents ou des amis peut être ?...😉😊
Non, pas peur mais mon toubib, hier, m'a recommandé de le faire alors, bête et discipliné et, ayant eu une pensée pour un "ami" qui en a souffert et en souffre toujours, j'ai cédé !
ALYSSA Thompson ! Et c'est une ailière pas une avant-centre.
N'avez-vous pas l'impression que dans la tête de Giraldes, Grohs est la gardienne titulaire? Je ne m'attendais pas a la voir dans la composition.
Surpris aussi vu Ia grosse équipe en face . Peut être que Endler a des ptits soucis....
Le paris fc a égalisé 2-2 contre Arsenal, sur un pénalty de M. Mendy, le 1er but avait été marqué par l'incontournable C. Mateo 👏
On pourra critiquer la compo après le match si on perd, en attendant faisons confiance au coach, même si j'avoue ne pas être fan des défenses à 3... surtout dans les gros matchs, j'espère que ça tiendra. Sinon oui, Elie fait de bons débuts avec Chelsea, avec même quelques buts.
Bonsoir à tous et allez les Fenottes !
Bon match !
Sonia laisse James sur le banc au profit de Nüsken et McCabe n'est pas sur la feuille de match (remplacée par la hollandaise Buurman). Baltimore est encore sur le banc. Ça pourrait ouvrir des boulevards pour Brand sur l'aile droite
Elle dit vraiment de la merde la meuf de l'équipe
Grave ! 😀
Pour l'instant Jule tiens la route contre Thomson.
Nos fenottes ne sont pas dans la domination
Jule, un régal pour l'instant !👍
Nos fenottes n'ont pas de tempo. À l'instinct selon la situation...
Tarciane pfff l'amateurisme