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Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Giraldez après OL Lyonnes - Chelsea (0-0) : "Quand tu ne peux pas gagner, c'est bien de prendre un point"

  • par David Hernandez

    • Visant un deuxième succès en deux matchs de Ligue des champions, Jonatan Giraldez se contentait malgré tout du nul contre Chelsea mercredi soir (0-0). Le coach d'OL Lyonnes a également mis en avant la prestation défensive de son équipe.

    Quel regard portez-vous sur ce nul (0-0) ?

    Jonatan Giraldez : Notre intention était de gagner, mais nous avons tout de même eu des situations pour faire la différence. Chelsea a aussi eu une occasion en fin de match. Il y a eu peu d’occasions et ne pas encaisser face à une équipe comme Chelsea est positif. Nous aurions aimé prendre les trois points, mais cela n’a pas été possible aujourd’hui (mercredi).

    La fin de match a été débridée. Regrettez-vous un manque de maîtrise sur certaines situations ?

    Nous avons eu plus de difficultés à arriver dans la surface que lors de nos derniers matchs. Habituellement, nous affrontons des blocs plus bas, ce qui nous permet d’avoir davantage d’espaces. Aujourd’hui (mercredi), ce n’était pas facile et, malgré nos différentes tentatives, nous n’avons pas réussi à trouver les solutions pour faire la différence.

    Vous signez un deuxième clean-sheet de suite. C'est un point positif de la soirée ?

    Je suis satisfait du travail défensif. Face à des joueuses de ce niveau, c’est important de ne concéder qu’une grosse occasion. Nous avons montré les qualités de notre équipe défensivement. Maintenant, nous devons aussi améliorer notre efficacité offensive pour parvenir à marquer davantage. Notre intention était de prendre les trois points, mais nous n’avons pas réussi.

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