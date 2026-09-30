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Sonia Bompastor après OL Lyonnes - Chelsea
Sonia Bompastor après OL Lyonnes – Chelsea (Photo by Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bompastor après OL Lyonnes - Chelsea (0-0) : "C’est un penalty clair"

  • par David Hernandez

    • Après le nul entre OL Lyonnes et Chelsea, Sonia Bompastor avait logiquement des regrets. Sur les occasions ratées en fin de match et ce penalty valable à ses yeux mais finalement annulé par la VAR.

    Il y avait des sourires au coup de sifflet final. En partageant les points (0-0) ce mercredi, OL Lyonnes et Chelsea se sont quittés bons amis. Cela a permis d'avoir une atmosphère plus favorable au moment de se taper dans la main pour rentrer aux vestiaires. Sonia Bompastor a pu faire le tour des connaissances encore présentes à Lyon, deux ans après son départ. Mais bien évidemment, elle aurait préféré repartir avec les trois points de la victoire. Il faut dire que les Londoniennes ont quelque peu fait trembler les tribunes du Parc OL avec deux grosses occasions en fin de match entre Lauren James et Maïka Hamano. "Il n'a manqué qu'un but pour valider notre très bon match. Je suis fière de mon équipe", soulignait la coach après la rencontre.

    "Nous n'avons pas eu d'explications"

    Toutefois, l'ancienne entraîneuse d'OL Lyonnes ne pouvait faire comme si de rien n'était concernant les deux penaltys refusés à son équipe. D'abord pour une faute de Tarciane sur Kaptein à la 54e minute. Si la Brésilienne a bien été sanctionnée d'un jaune, la faute n'a pu être sifflée en raison d'une position de hors jeu de Lucy Bronze sur l'action. Mais l'action la plus litigieuse a bien eu lieu à la 76e minute quand Lauren James est venue s'empaler sur Damaris Egurrola. Après avoir montré le point de penalty, l'arbitre centrale est finalement revenue sur sa décision, après visionnage de la VAR. Une décision incompréhensible pour Sonia Bompastor. "C'est un penalty clair pour moi. Malheureusement, si la quatrième arbitre nous a confirmé un hors-jeu pour la première situation, nous n'avons pas eu d'explication sur cette deuxième action. Mais je ne veux pas en remettre un couche sur l'arbitrage." A la vue de l'action, chacun se fera son avis, mais OL Lyonnes a clairement eu chaud.

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