Mads Bidstrup (OL) : "Partir jeune a été difficile mais m'a endurci"

Pour s'installer comme joueur professionnel, Mads Bidstrup a choisi l'exil pour percer loin de son pays natal. À seulement 16 ans, il a quitté Copenhague pour rejoindre le RB Leipzig. Un choix précoce qui lui a montré une réalité bien différente de celle qu'il imaginait.

"J'étais seul en Allemagne. C'était difficile", avoue Mads Bidstrup, en évoquant son départ très tôt vers l'Allemagne. Dans la deuxième partie de son entretien, qu'il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, le milieu danois est revenu notamment sur son adolescence, avec une période compliquée à négocier dès ses 16 ans. À cet âge-là, il se sentait prêt pour franchir le cap vers l'étranger. Mais une fois arrivée, la réalité l'a rattrapé et cela n'a pas été évident pour l'adolescent de l'époque.

"Je me souviens quand ma famille est rentrée à la maison après mon premier entraînement. J'ai eu un moment très difficile. Je me suis beaucoup blessé. C'était un moment difficile pour moi", explique-t-il. Le jeune adolescent a dû apprendre à se débrouiller seul, loin des siens, pour pouvoir construire progressivement sa carrière de footballeur professionnel. "Quand tu es seul à 16 ans, tu dois grandir. Tes parents ne sont pas là. Tu es tout seul, tu dois cuisiner pour toi-même, t'occuper de toi-même. Tu dois grandir un peu plus vite", détaille-t-il.

Un départ qui l'a forgé

Malgré les difficultés rencontrées lors de son arrivée très jeune en Allemagne, Mads Bidstrup ne regrette rien et estime qu'il était nécessaire : "Si je pouvais le faire de nouveau, je le ferais. Parce que je ne serais pas la même personne qu'aujourd'hui. Ça m'a montré l'aspect sombre du football. Que tu dois travailler dur, que tu dois t'occuper de toi-même. C'était un moment difficile, mais une expérience constructive".

Ce départ à 16 ans constitue donc une grande étape dans son évolution vers le monde professionnel. Le milieu danois a ainsi développé son identité de footballeur, davantage basée sur le pressing et les courses à haute intensité. Une évolution qui l'a suivi toute sa carrière jusqu'à arriver à Lyon cet été.