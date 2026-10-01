Ayant vu la VAR lui annuler un but et ayant perdu un duel en première mi-temps, Salma Paralluelo a vécu un match frustrant contre Chelsea. Toutefois, la recrue star de l'été d'OL Lyonnes voit des jours meilleurs au fil des semaines.

Un nul 0-0, une première cette saison pour OL Lyonnes. Qu'avez-vous pensé de ce match contre Chelsea ?

Salma Paralluelo : C'était un match difficile, bien sûr. Je pense que les deux équipes ont leurs chances de gagner. Nous avons échoué à marquer, ils ont aussi échoué, mais dans l'ensemble, nous avons fait un bon match. Offensivement, c'est vrai qu'on a beaucoup marqué depuis le début de la saison, et ce (mercredi) soir, nous avons fait de bonnes choses, mais aussi d'autres choses que nous devons améliorer. C'est avec ce genre de match que nous devons apprendre et nous améliorer.

Est-on déçu du résultat ou finalement content de ne pas avoir encaissé de buts à la fin ?

Bien sûr, nous sommes déçus parce que nous voulons gagner. Nous devons regarder ce que nous avons fait mal et améliorer les prochaines semaines. Chelsea a plutôt bien défendu et les deux équipes ont fait de leur mieux. Nous avons le potentiel pour donner plus et améliorer notre niveau pour les prochains matchs.

A titre personnel, comment vous sentez-vous dans ce groupe depuis votre arrivée ?

Je me sens très bien dans ces débuts à Lyon, avec l'équipe. Le groupe a facilité cette acclimatation, il y a une bonne ambiance. Nous avons travaillé très dur ces dernières semaines, mais c'est une bonne chose. Je suis dans la bonne direction, mais je sais que je peux faire plus pour cette saison. Nous ne sommes qu'au début de la saison et je ne peux que m'améliorer et je pense être au bon endroit pour le faire.