Des joueurs de l'OL victimes de fuites de données personnelles

Les joueurs de l’OL heureux après un but face à Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Des informations privées qui concernent plusieurs personnalités dont des joueurs de l'OL seraient accessibles via un moteur de recherche alimenté par des données issues du piratage.

Une nouvelle affaire de données personnelles touche directement l'environnement de l'Olympique lyonnais. Selon Le Progrès, plusieurs joueurs phares de l'OL figurent parmi des personnes dont les données personnelles sont directement accessibles sur un moteur de recherche pirate. Le quotidien régional explique avoir testé cet outil sans en révéler le nom. Celui-ci permettrait d'effectuer d'innombrables recherches issues des données récupérées lors des piratages informatiques.

Des fuites et des répercussions dans les mois à venir ?

Selon Le Progrès, environ 2,1 milliards de fiches provenant de plus de 500 piratages de sites internet seraient référencées. Ces données concernent les personnalités publiques, les artistes, les élus mais également les sportifs. Parmi les personnes concernées figurent donc les joueurs de l'Olympique lyonnais. Le moteur de recherche permettrait d'identifier ou de pouvoir contacter certaines victimes. Ces données proviennent de fuites anciennes et ont déjà été recopiées à plusieurs reprises. Une bien mauvaise nouvelle pour les Lyonnais qui voient donc leur adresse fuiter. Et l'on sait depuis quelques saisons déjà que les domiciles des joueurs de l'OL sont particulièrement prisés des malfaiteurs. De quoi laisser craindre de nouveaux cas dans les prochaines semaines ou mois ?