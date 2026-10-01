Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

Cinq internationaux de l'OL ont rendez-vous avec leur sélection ce jeudi pour continuer de performer lors de cette trêve internationale. Si la plupart des joueurs ont déjà disputé quelques matchs, Kaïl Boudache démarre lui son aventure avec les U23 algériens.

Encore de la Ligue des Nations, mais aussi des matchs amicaux prévus pour les Lyonnais convoqués avec leur sélection. La trêve internationale avance vite pour les Lyonnais, qui alternent les titularisations ainsi que le repos, pour pouvoir revenir en club en pleine forme. Voici le programme du jour détaillé, joueur par joueur.

Le Danemark a connu deux destins opposés lors de ses deux premières victoires avec une défaite face à la Norvège (3-2) et une victoire face aux Pays de Galles (2-0). Aujourd'hui, le très lourd arrive pour les compatriotes de Mads Bidstrup, avec le vainqueur de la dernière édition de la Ligue des nations : le Portugal.

Danemark – Portugal : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

Le défenseur lyonnais n'a toujours pas disputé la moindre rencontre lors de cette trêve internationale. Pas convoqué lors du premier match, Felix Bacher était sur le banc lors du deuxième match. Ce soir l'Autriche affronte l'Irlande lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

République d’Irlande – Autriche : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

Après avoir remporté les deux premiers matchs de cette trêve internationale, Keito Nakamura dispute le troisième match avec sa sélection. Décisif une fois par la passe, l'ailier lyonnais a disputé 18 minutes lors du dernier match. Aujourd'hui, le Japon affronte l'Équateur.

Japon – Équateur : à 12 h 10 (Kirin Cup Soccer)

Après avoir disputé déjà deux matchs avec les Bleuets, Rémi Himbert dispute sa dernière partie de cette trêve internationale avant de revenir à Lyon. Ce sera face à la Turquie pour la fin du tournoi en Croatie.

France – Turquie : à 12 h 45 (Tournoi Croatie)

Si d'autres Lyonnais sont déjà presque sur la fin de cette trêve internationale, Kaïl Boudache, lui, entame sa trêve internationale avec les U23 algériens. Au programme, deux matchs face à l'Afrique du Sud, avant de revenir à Lyon pour le déplacement à Lens.

Afrique du Sud – Algérie : à 15 h 00 (match amical)