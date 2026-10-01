Actualités
Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

OL : Nakamura, Boudache, Bidstrup... Quels Lyonnais jouent ce jeudi ?

  • par Enzo Catolino

    • Cinq internationaux de l'OL ont rendez-vous avec leur sélection ce jeudi pour continuer de performer lors de cette trêve internationale. Si la plupart des joueurs ont déjà disputé quelques matchs, Kaïl Boudache démarre lui son aventure avec les U23 algériens.

    Encore de la Ligue des Nations, mais aussi des matchs amicaux prévus pour les Lyonnais convoqués avec leur sélection. La trêve internationale avance vite pour les Lyonnais, qui alternent les titularisations ainsi que le repos, pour pouvoir revenir en club en pleine forme. Voici le programme du jour détaillé, joueur par joueur.

    Mads Bidstrup (Danemark)

    Le Danemark a connu deux destins opposés lors de ses deux premières victoires avec une défaite face à la Norvège (3-2) et une victoire face aux Pays de Galles (2-0). Aujourd'hui, le très lourd arrive pour les compatriotes de Mads Bidstrup, avec le vainqueur de la dernière édition de la Ligue des nations : le Portugal.

    Danemark – Portugal : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

    Felix Bacher (Autriche)

    Le défenseur lyonnais n'a toujours pas disputé la moindre rencontre lors de cette trêve internationale. Pas convoqué lors du premier match, Felix Bacher était sur le banc lors du deuxième match. Ce soir l'Autriche affronte l'Irlande lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

    République d’Irlande – Autriche : à 20 h 45 (J3 Ligue des Nations)

    Keito Nakamura (Japon)

    Après avoir remporté les deux premiers matchs de cette trêve internationale, Keito Nakamura dispute le troisième match avec sa sélection. Décisif une fois par la passe, l'ailier lyonnais a disputé 18 minutes lors du dernier match. Aujourd'hui, le Japon affronte l'Équateur.

    Japon – Équateur : à 12 h 10 (Kirin Cup Soccer)

    Rémi Himbert (France U19)

    Après avoir disputé déjà deux matchs avec les Bleuets, Rémi Himbert dispute sa dernière partie de cette trêve internationale avant de revenir à Lyon. Ce sera face à la Turquie pour la fin du tournoi en Croatie.

    France – Turquie : à 12 h 45 (Tournoi Croatie)

    Kaïl Boudache (Algérie U23)

    Si d'autres Lyonnais sont déjà presque sur la fin de cette trêve internationale, Kaïl Boudache, lui, entame sa trêve internationale avec les U23 algériens. Au programme, deux matchs face à l'Afrique du Sud, avant de revenir à Lyon pour le déplacement à Lens.

    Afrique du Sud – Algérie : à 15 h 00 (match amical)

    à lire également
    Des joueurs de l'OL victimes de fuites de données personnelles

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Nakamura, Boudache, Bidstrup... Quels Lyonnais jouent ce jeudi ? 11:50
    Des joueurs de l'OL victimes de fuites de données personnelles 11:00
    Ancien joueur de l'OL, Furlan est atteint d’une maladie neurodégénérative 10:15
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Tagliafico (OL) préservé pour Argentine - Bolivie (4-0) 09:30
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Giraldez après OL Lyonnes - Chelsea (0-0) : "Quand tu ne peux pas gagner, c'est bien de prendre un point" 08:45
    Mads Bidstrup milieu de l'OL
    Mads Bidstrup (OL) : "Partir jeune a été difficile mais m'a endurci" 08:00
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Chelsea
    Salma Paralluelo après OL Lyonnes - Chelsea (0-0) : "Bien sûr qu'on est déçues" 07:30
    Sonia Bompastor après OL Lyonnes - Chelsea
    Bompastor après OL Lyonnes - Chelsea (0-0) : "C’est un penalty clair" 00:09
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominateur, OL Lyonnes bute sur Chelsea (0-0) 30/09/26
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Chelsea : Brand de retour dans le onze, Weir titulaire 30/09/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : Adil Hamdani a déjà fait son retour à l’entraînement 30/09/26
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    OL : Nicolas Tagliafico est le seul international lyonnais en piste ce mercredi 30/09/26
    OL Lyonnes : en pleine forme, Katoto veut vaincre son signe indien contre Chelsea 30/09/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    Débuts repoussés pour la réserve d’OL Lyonnes en Challenge Espoirs 30/09/26
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes : Lily Yohannes retenue avec les États-Unis 30/09/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes : une référence européenne pour la formation 30/09/26
    Lucy Bronze alors sous le maillot de l'OL
    OL Lyonnes - Chelsea : Lucy Bronze encense Wendie Renard 30/09/26
    OL Lyonnes : Jule Brand et Melchie Dumornay nommées pour le trophée UNFP de septembre 30/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut